Ιράν: Χρησιμοποιεί την εκεχειρία για να ανακτήσει θαμμένα όπλα

Snapshot Το Ιράν χρησιμοποιεί την εκεχειρία με τις ΗΠΑ για να ανακτήσει κρυμμένα όπλα καιρομαχικά κάτω από ερείπια αεροπορικώνθέσεων.

Η Τεχεράνη επιδιώκει την ταχεία αποκατάσταση των δυνατοτήτων της σε drones και πυραυλικά συστήματα ενόψει πιθανής επανέναρξης στρατιωτικών ενεργειών.

Ο Ιρανός πρόεδρος και ο πρόεδρος της Βουλής εξετάζουν την αποπομπή του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί λόγω συνεργασίας του με τους Φρουρούς της Επανάστασης χωρίς ενημέρωση.

Υπάρχει έντονη πολιτική διαμάχη στο Ιράν μεταξύ κυβερνητικών αξιωματούχων και των Φρουρών της Επανάστασης σχετικά με τη διαχείριση του πολέμου και την εξουσία στις διοικητικές θέσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιδιώκουν να ελέγχουν άμεσα όλες τις βασικές και ευαίσθητες διοικητικές θέσεις λόγω της κρίσιμης πολεμικής κατάστασης. Snapshot powered by AI

Το Ιράν αξιοποιεί την περίοδο της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ για να ανακτήσει οπλισμό που είχε προηγουμένως αποκρυφτεί ή θαφτεί κάτω από τα ερείπια αεροπορικών πληγμάτων, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου NBC το οποίο επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο και δύο ακόμη πηγές με γνώση της υπόθεσης, η Τεχεράνη έχει εντείνει τις επιχειρήσεις εκσκαφής με στόχο την ανάσυρση πυραύλων και άλλων πυρομαχικών που είχαν αποθηκευτεί υπόγεια ή καλυφθεί από συντρίμμια μετά από επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Κατά τις ίδιες πηγές, εκτιμάται ότι η ιρανική πλευρά επιδιώκει την ταχεία αποκατάσταση των δυνατοτήτων της σε drones και πυραυλικά συστήματα, ώστε να είναι σε θέση να επανεκκινήσει επιχειρήσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον αποφασίσει την επανέναρξη στρατιωτικών ενεργειών.

Κρίση στην Τεχεράνη: Ο Πεζεσκιάν και ο Γκαλιμπάφ εξετάζουν την αποπομπή του Αραγτσί

Θεωρούν ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών λειτουργεί λιγότερο ως μέλος της κυβέρνησης και περισσότερο ως συνεργάτης των Φρουρών της Επανάστασης

Ο πρόεδρος του Ιράν και ο πρόεδρος της Βουλής επιδιώκουν την απομάκρυνση του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, κατηγορώντας τον ότι ακολουθεί τις οδηγίες του αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά, χωρίς να τους ενημερώνει, αναφέρουν πηγές στον ιρανικό ιστότοπο Iran International.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που γνωρίζουν τις συνεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας του Ιράν, ο Αραγκτσί τις τελευταίες δύο εβδομάδες ενεργεί χωρίς να ενημερώνει τον Πεζεσκιάν.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον Ιρανό πρόεδρο, ο οποίος έχει πει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα αποπέμψει τον Αραγκτσί αν αυτό συνεχιστεί.

Αναφορές για διχασμό μεταξύ αξιωματούχων του Ιράν είχαν εμφανιστεί και νωρίτερα. Στις 28 Μαρτίου, υπήρξαν πληροφορίες για σοβαρές διαφωνίες μεταξύ Πεζεσκιάν και Βαχιντί, ο οποίος θεωρείται πλέον η πιο ισχυρή προσωπικότητα στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ενημερωμένες πηγές είχαν τότε δηλώσει στο Iran International ότι η διαμάχη προερχόταν από «τη διαχείριση του πολέμου και τις καταστροφικές συνέπειές του για το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και την οικονομία της χώρας».

Τρεις ημέρες αργότερα, το Iran International μετέδωσε ότι ο Πεζεσκιάν ήταν απογοητευμένος επειδή είχε βρεθεί σε «πλήρες πολιτικό αδιέξοδο» και ότι του είχε αφαιρεθεί ακόμη και η εξουσία να διορίζει αντικαταστάτες για κυβερνητικούς αξιωματούχους που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με εκείνη την αναφορά, ο Βαχιντί φέρεται να είχε δηλώσει ρητά ότι, λόγω της κρίσιμης πολεμικής κατάστασης, όλες οι βασικές και ευαίσθητες διοικητικές θέσεις πρέπει, μέχρι νεωτέρας, να επιλέγονται και να ελέγχονται άμεσα από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Διαβάστε επίσης