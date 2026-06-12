«Ήθελα απλώς να φτιάξω τη βραδιά της» – Η κίνηση μητέρας που έκανε μία διανομέα να δακρύσει

Μία απλή πράξη καλοσύνης έκανε μία διανομέα να «ξεσπάσει» σε δάκρυα

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

«Ήθελα απλώς να φτιάξω τη βραδιά της» – Η κίνηση μητέρας που έκανε μία διανομέα να δακρύσει
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Κρίσταλ, μία προσωπικότητα ευγενική και ιδιαίτερα ευαίσθητη, η οποία εργάζεται ως διανομέας τροφίμων στη Νέα Υόρκη, περίμενε να ολοκληρώσει τη βραδινή της βάρδια με μία συνηθισμένη παράδοση βασικών αγαθών, όμως, μία πράξη καλοσύνης από άγνωστο την έκανε να συγκινηθεί μέχρι δακρύων.

Όταν η Εμίλια Σαϊνάτο έκανε παραγγελία τροφίμων ένα βράδυ Κυριακής, ήταν εξαντλημένη. «Φαινόταν καλύτερη επιλογή από το να σύρω ένα γκρινιάρικο νήπιο που χρειαζόταν μπάνιο μέχρι το κατάστημα», τόνισε.

Το μοναδικό διαθέσιμο χρονικό παράθυρο παράδοσης ήταν μεταξύ 21:00 και 23:00 και μάλιστα, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας.

Ως ανύπαντρη μητέρα ενός παιδιού 1 έτους, η Εμίλια πρόσεξε το όνομα της διανομέα της, της Κρίσταλ και άρχισε να σκέφτεται το άτομο που έκανε τη νυχτερινή διαδρομή. «Σκέφτηκα ότι, ως γυναίκα, υπήρχε 50% πιθανότητα η διανομέας μου να είναι μητέρα», περιέγραψε.

Φαντάστηκε μία άλλη γυναίκα στο τέλος μίας κουραστικής εργάσιμης μέρας, την Ημέρα της Μητέρας κι ακόμη και αν η Κρίσταλ δεν ήταν μητέρα, η Έμιλια είπε ότι εκτιμούσε το γεγονός πως κάποιος ήταν πρόθυμος να τρέχει για δουλειές άλλων αργά τη νύχτα.

Θέλοντας να της φτιάξει τη διάθεση, η Εμίλια άφησε νερά και αναψυκτικά, διάφορες λιχουδιές και ένα χειρόγραφο σημείωμα που την προσκαλούσε να τα πάρει ελεύθερα.

Η Κρίσταλ, αιφνιδιασμένη από αυτή την απρόσμενη εκδήλωση ευγνωμοσύνης, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Μία πράξη που έμοιαζε απλή στα μάτια της πελάτισσας, αποδείχθηκε βαθιά ανθρώπινη για εκείνη που τη δέχτηκε αλλά και τους χιλιάδες χρήστες των κοινωνικών δικτύων που έσπευσαν να αποθεώσουν την Εμίλια για αυτήν την κίνηση.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο:

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