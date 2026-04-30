FIFA: Το Ιράν θα συμμετέχει κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ξεκαθάρισε προς όλες τις πλευρές ότι η εθνική ομάδα του Ιράν θα δώσει κανονικά το «παρών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, παρά την εμπόλεμη κατάσταση με την διοργανώτρια χώρα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο περιθώριο συνεδρίου της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας στη Λισσαβώνα, ο Ινφαντίνο τόνισε ότι η παρουσία του Ιράν δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, ενώ επιβεβαίωσε πως η ομάδα θα αγωνιστεί και επί αμερικανικού εδάφους.

Η τοποθέτηση του δίνει οριστικό τέλος στα σενάρια και τις αμφιβολίες που είχαν προκύψει τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με πιθανές δυσκολίες συμμετοχής του Ιράν εξαιτίας του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης