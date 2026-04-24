Η Ιταλία δεν επιθυμεί να πάρει τη θέση του Ιράν στο Μουντιάλ

Snapshot Η Ιταλία απορρίπτει τα σενάρια αντικατάστασης του Ιράν στο Μουνάλ.

Το Ιράν δεν έχει αποσυρθεί από το Μουντιάλ και συνεχίζει την προετοιμασία του.

Η FIFA διαβεβαιώνει ότι οι αγώνες της φάσης των ομίλων θα διεξαχθούν κανονικά τον Ιούνιο.

Η πρόταση αντικατάστασης της Ιταλίας προήλθε από ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ και συζητήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της FIFA. Snapshot powered by AI

Ιταλοί αθλητικοί αξιωματούχοι απέρριψαν τα σενάρια περί αντικατάστασης του Ιράν από την Ιταλία στο Μουντιάλ, μετά τις σχετικές αναφορές για πρόταση συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ιταλία ξεκαθαρίζει ότι δεν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη διοργάνωση μέσω μιας τέτοιας διαδικασίας, παρά το γεγονός ότι έμεινε εκτός πρόκρισης.

Την ίδια ώρα, το Ιράν δεν έχει αποσυρθεί από το Μουντιάλ και συνεχίζει την προετοιμασία του για τους αγώνες στις ΗΠΑ, παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η FIFA επιμένει ότι οι αγώνες της φάσης των ομίλων κοντά στο Λος Άντζελες και το Σιάτλ θα διεξαχθούν κανονικά τον Ιούνιο.

Οι Financial Times είχαν αποκαλύψει ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Πάολο Τζαμπόλι είχε προτείνει στον Ντόναλντ Τραμπ και στον πρόεδρο της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο να πάρει η Ιταλία τη θέση του Ιράν.