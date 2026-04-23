«Γέφυρες με Μελόνι»: Σύμβουλος του Τραμπ πρότεινε στη FIFA Ιταλία αντί Ιράν στο Μουντιάλ

Snapshot Σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε στη FIFA να αντικαταστήσει το Ιράν με την Ιταλία στο Μτιάλ.

Η πρόταση σχετίζεται με προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ Τραμπ και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Πάολο Τζαμπόλι υποστήριξε ότι η Ιταλία έχει την ιστορία και τα επιτεύγματα για να συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Ιράν επιβεβαιώνει την πρόθεση συμμετοχής του στο Μουντιάλ και ζήτησε από τη FIFA να εξετάσει τη μεταφορά των αγώνων του από τις ΗΠΑ στο Μεξικό.

Ο Λευκός Οίκος, η FIFA, και οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Ιταλίας και του Ιράν δεν έχουν σχολιάσει το δημοσίευμα.

Σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πρότεινε στη FIFA να αντικαταστήσει το Ιράν με την Ιταλία στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Το δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι η πρόταση εντάσσεται σε προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, μετά τις εντάσεις που προκάλεσαν οι επιθέσεις Τραμπ κατά του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ για τον πόλεμο με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Πάολο Τζαμπόλι δήλωσε στους Financial Times ότι πρότεινε στον Τραμπ και στον πρόεδρο της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο να πάρει η Ιταλία τη θέση του Ιράν στη διοργάνωση.

«Η Ιταλία έχει τέσσερα Μουντιάλ και την ιστορία για να βρίσκεται εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Λευκός Οίκος, η FIFA, η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και η ομοσπονδία του Ιράν δεν σχολίασαν άμεσα το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το Ιράν διαμηνύει ότι σκοπεύει να συμμετάσχει κανονικά στη διοργάνωση, ενώ είχε ζητήσει από τη FIFA να εξετάσει το ενδεχόμενο μεταφοράς των αγώνων του από τις ΗΠΑ στο Μεξικό.