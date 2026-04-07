Μουντιάλ 2026: Η κυβέρνηση του Ιράν θα πάρει την τελική απόφαση για τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας

Ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμαλί, εμφανίστηκε επιφυλακτικός σχετικά με την παρουσία της εθνικής ομάδας στη διοργάνωση, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα θα εξαρτηθούν από τη στάση της FIFA απέναντι στο αίτημα που έχει κατατεθεί.

Συγκεκριμένα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας έχει ζητήσει τη μεταφορά των αγώνων της φάσης των ομίλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μεξικό, επικαλούμενη ζητήματα ασφάλειας λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα, ωστόσο με τα έως τώρα δεδομένα, το ενδεχόμενο αυτό δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αποδοχής.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Αθλητισμού του Ιράν έχει απαγορεύσει προσωρινά σε εθνικές ομάδες και συλλόγους να ταξιδεύουν σε χώρες που θεωρούνται εχθρικές, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση ενόψει της διοργάνωσης. Από την πλευρά της, η FIFA διατηρεί τη θέση ότι το Ιράν θα αγωνιστεί κανονικά, όπως έχει ήδη προγραμματιστεί. Ο πρόεδρός της, Τζιάνι Ινφαντίνο, είχε τονίσει πρόσφατα ότι δεν υπάρχει αλλαγή στον σχεδιασμό.

«Το αίτημά μας για μεταφορά των αγώνων παραμένει ενεργό, ωστόσο δεν έχουμε λάβει ακόμη απάντηση. Εάν γίνει δεκτό, η συμμετοχή μας θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Σε διαφορετική περίπτωση, η κυβέρνηση θα αποφασίσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιρανός υπουργός.

Με βάση το πρόγραμμα, το Ιράν έχει κληρωθεί να δώσει αγώνες του ομίλου σε πόλεις των ΗΠΑ, όπως το Λος Άντζελες και το Σιάτλ, απέναντι σε ομάδες όπως η Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο, ενώ υπάρχει πιθανότητα να αντιμετωπίσει ακόμη και τις ΗΠΑ στη φάση των νοκ άουτ.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε επισημάνει πως, παρότι η ιρανική ομάδα είναι ευπρόσδεκτη να αγωνιστεί στη χώρα, ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των μελών της αποστολής.

Η τελική στάση της FIFA εκτιμάται ότι θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, πιθανότατα μετά το συνέδριό της στο Βανκούβερ στα τέλη Απριλίου. Σε περίπτωση που το Ιράν δεν συμμετάσχει, η παγκόσμια ομοσπονδία διατηρεί την αρμοδιότητα να ορίσει την ομάδα που θα το αντικαταστήσει, με το Ιράκ να αποτελεί μία από τις πιθανές επιλογές.

