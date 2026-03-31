Παγκόσμιο Κύπελλο: Κανένα θέμα με τη συμμετοχή του Ιράν ξεκαθαρίζει ο Ινφαντίνο - «Κανένα plan B»

Ο Τζάνι Ινφαντίνο ξεκαθάρισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η χώρα θα δώσει κανονικά το «παρών» στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει παγκόσμια αναστάτωση, επηρεάζοντας αναπόφευκτα και τον αθλητισμό.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που απασχόλησαν τους φιλάθλους ήταν αν το Ιράν θα ταξιδέψει τελικά στο Μουντιάλ του 2026, που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

Η εθνική ομάδα του Ιράν, στην οποία αγωνίζεται και ο Μεντί Ταρέμι του Ολυμπιακού, έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στην τελική φάση και συμμετέχει σε όμιλο μαζί με τη Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και την Αίγυπτο. Παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με το αν θα πρέπει να επιτραπεί στην αποστολή του Ιράν να εισέλθει στις ΗΠΑ για λόγους ασφάλειας, ο πρόεδρος της FIFA έδωσε σαφή απάντηση.

«Η επιθυμία μας είναι σαφής: το Ιράν πρέπει να αγωνιστεί στο Μουντιάλ. Δεν υπάρχει Plan B, ούτε Plan C ή D. Υπάρχει μόνο το Plan A, που είναι η συμμετοχή τους. Η εθνική ομάδα του Ιράν εκπροσωπεί τον λαό της χώρας, τόσο όσους ζουν εκεί όσο και τη διασπορά», δήλωσε ο Ινφαντίνο.

Και κατέληξε: «Γνωρίζουμε ότι η εθνική ομάδα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη και σύνθετη συγκυρία, και παρακολουθούμε τις εξελίξεις με προσοχή και διαύγεια. Παράλληλα, συνεχίζουμε τη δουλειά μας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο, ώστε τα παιχνίδια της στο Παγκόσμιο Κύπελλο να διεξαχθούν στις καλύτερες δυνατές συνθήκες».

