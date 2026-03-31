Παγκόσμιο Κύπελλο: Κανένα θέμα με τη συμμετοχή του Ιράν ξεκαθαρίζει ο Ινφαντίνο - «Κανένα plan B»

Παρά την ένταση που επικρατεί εδώ και περισσότερο από έναν μήνα ανάμεσα στο Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η συμμετοχή της εθνικής ομάδας του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν αμφισβητείται.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Παγκόσμιο Κύπελλο: Κανένα θέμα με τη συμμετοχή του Ιράν ξεκαθαρίζει ο Ινφαντίνο - «Κανένα plan B»
Ο Τζάνι Ινφαντίνο ξεκαθάρισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η χώρα θα δώσει κανονικά το «παρών» στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει παγκόσμια αναστάτωση, επηρεάζοντας αναπόφευκτα και τον αθλητισμό.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που απασχόλησαν τους φιλάθλους ήταν αν το Ιράν θα ταξιδέψει τελικά στο Μουντιάλ του 2026, που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

Η εθνική ομάδα του Ιράν, στην οποία αγωνίζεται και ο Μεντί Ταρέμι του Ολυμπιακού, έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στην τελική φάση και συμμετέχει σε όμιλο μαζί με τη Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και την Αίγυπτο. Παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με το αν θα πρέπει να επιτραπεί στην αποστολή του Ιράν να εισέλθει στις ΗΠΑ για λόγους ασφάλειας, ο πρόεδρος της FIFA έδωσε σαφή απάντηση.

«Η επιθυμία μας είναι σαφής: το Ιράν πρέπει να αγωνιστεί στο Μουντιάλ. Δεν υπάρχει Plan B, ούτε Plan C ή D. Υπάρχει μόνο το Plan A, που είναι η συμμετοχή τους. Η εθνική ομάδα του Ιράν εκπροσωπεί τον λαό της χώρας, τόσο όσους ζουν εκεί όσο και τη διασπορά», δήλωσε ο Ινφαντίνο.

Και κατέληξε: «Γνωρίζουμε ότι η εθνική ομάδα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη και σύνθετη συγκυρία, και παρακολουθούμε τις εξελίξεις με προσοχή και διαύγεια. Παράλληλα, συνεχίζουμε τη δουλειά μας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο, ώστε τα παιχνίδια της στο Παγκόσμιο Κύπελλο να διεξαχθούν στις καλύτερες δυνατές συνθήκες».

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Άνοιξαν το φέρετρο της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι και πήραν το κρανίο της

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Το ίντερνετ κάνει «πάρτι» με τη ληστεία των KitKat: Το άγριο τρολάρισμα από γνωστές εταιρείες και η χιουμοριστική απάντηση της Nestle

11:00ΕΘΝΙΚΑ

Ξαφνική επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Προσγειώθηκε στο Ντουμπάι στις 11

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στο λαϊκό προσκύνημα - «Από όπου πέρασε έφερε πολιτισμό»

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

11:07ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «Παράνοια και σύγχυση» - Ρήγμα και ασυνεννοησία στην ηγεσία του Ιράν

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασφυκτικό θάνατο «βλέπουν» οι Αρχές για την 59χρονη - Έλειπαν τσάντα και ρολόι, αναζητούν απαντήσεις στο κινητό της

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η τραγική ιστορία πίσω από την αυτοκτονία 93χρονου - Βρέθηκε νεκρός σε δεξαμενή

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου - συγγενής: «Μου έλεγε η θεία μου ότι την χτυπούσε, είμαι 100% σίγουρος ότι τις σκότωσε» - Εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης

