Ουγγαρία - Ελλάδα: «Πραγματικός στόχος το Nations League» - Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει του φιλικού Ουγγαρία – Ελλάδα.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε στον επόμενο στόχο της Εθνικής που είναι το Nations League κι έπειτα τα προκριματικά του Euro.

«Για να αλλάξουμε προφίλ πρέπει να αλλάξω πρώτα εγώ να αλλάξω τρόπο σκέψης, βάσει και του υλικού και της διάθεσης που έχουμε. Τρόπο παιχνιδιού μπορεί να αλλάξουμε βάσει και του αντιπάλου ή μπορεί και επειδή να αλλάξει και ο αντίπαλος»

Αναλυτικά όσα είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός:

Για το αν βάζει καινούργιους στόχους και αν είναι η πρόκριση στο Euro ή οι αξιοπρεπής πορεία στο Nations League ή και τα δύο: «Πραγματικός στόχος είναι η επόμενη διοργάνωση, το Nations League. Είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, είναι άλλες οι απαιτήσεις. Σίγουρα οι εμπειρίες από τα παιχνίδια που θα έχουμε, οι οποίες θα βοηθήσουν πολύ την ομάδα για τα αμέσως επόμενα παιχνίδια. Βασικός στόχος είναι τα παιχνίδια του Nations League. Θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την ίδια την ομάδα, μην ξεχνάμε ότι φέτος το φορμάτ είναι διαφορετικό. Θα παίξουμε τέσσερα παιχνίδια σε Πέμπτη-Κυριακή. Θα πρέπει να έχουμε αρκετά μεγάλο και ικανό ρόστερ για να ανταπεξέλθει. Θα προετοιμαστούμε για τον Σεπτέμβριο από τα φιλικά που θα δώσουμε τώρα και τον Ιούνιο. Αυτός είναι πρώτος και βασικός στόχος, που θα μας δημιουργήσει δυνατότητες για την επόμενη πρόκριση, που είναι τα προκριματικά».

Για το πώς βιώνει τη διαδικασία ωρίμανσης της ομάδας: «Αν δείτε τη διαδικασία από την αρχή και έως σήμερα οι αλλαγές στο ρόστερ είναι τεράστιες, όσον αφορά και τον αριθμό των νέων παικτών που μπήκαν στη διαδικασία. Χρειάζονται αρκετά παιχνίδια και αρκετή εμπειρία και με τον τρόπο που λειτουργεί μία ομάδα, για να αποκτήσουμε ταυτότητα. Για έναν προπονητή είναι ευχάριστη διαδικασία, αλλά σίγουρα υπάρχουν και τα παράπλευρά θέματα που για εμάς μόνο από τα παιχνίδια μπορούμε να τα διορθώνουμε. Έγιναν αρκετές αλλαγές, μας χρειάζεται χρόνος, μας χρειάζονται παιχνίδια. Για να συνεχίσουμε μια προσπάθεια που δεν μας έδωσε το αποτέλεσμα που θέλουμε στα προκριματικά του Μουντιάλ. Είναι μία νέα γενιά, είμαι σίγουρος ότι βάσει ταλέντου και διάθεσης μπορεί να μας δώσει πολλά στο μέλλον».

Για το αν χρειάζεται να βάλει περισσότερη κυνικότητα, να αλλάξει τη φιλοσοφία της: «Νομίζω ότι δεν ήταν ο κυνισμός, κατά την άποψή μου. Κάναμε κάποια λάθη που ήταν αρκετά σοβαρά μέσα σε μία εβδομάδα και αποκλειστήκαμε. Μπορούν να συμβούν φυσικά. Για να αλλάξουμε προφίλ πρέπει να αλλάξω πρώτα εγώ να αλλάξω τρόπο σκέψης, βάσει και του υλικού και της διάθεσης που έχουμε. Τρόπο παιχνιδιού μπορεί να αλλάξουμε βάσει και του αντιπάλου ή μπορεί και επειδή να αλλάξει και ο αντίπαλος. Αυτό που σκεφτόμουν πάντα ως προπονητής είναι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μπορείς να επιτεθείς ορθά. Αυτό το στοιχείο πάντα το στήριζα. Ίσως και κάποια παιχνίδια μπορούσαμε να παίξουμε διαφορετικά, ίσως σε κάποια από τα επόμενα μπορούμε να το κάνουμε; Ναι, μπορούμε. Για μένα η βάση είναι να κάνουμε παιχνίδι που μπορούμε να δημιουργήσουμε, ώστε να εξαρτόμαστε από το δικό μας το παιχνίδι καθαρά. Τουλάχιστον ως προπονητής θα αλλάξω τώρα τον τρόπο σκέψης για το παιχνίδι. Θα το συνεχίσω να το κάνω με τους παίκτες, διότι θεωρώ ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτό. Έχει λίγο παραπάνω ρίσκο. Έχουμε τους παίκτες που μπορούν να το υποστηρίξουν».

Για τις κλήσεις του σε αυτά τα φιλικά και αν είναι το τελικό ρόστερ: «Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά μεγάλο γκρουπ παικτών, σε αρκετά παιχνίδια είχαμε κάνει κλήσεις κάποιων παικτών για διάφορους λόγους. Σίγουρα αξίζει ο παίκτης για να του γίνει κλήση. Προσπαθώ και να δω κάτι που ενδεχομένως μπορεί να μας δώσει λύσεις σε κάποιες θέσεις. Σίγουρα υπήρχαν παιδιά που θα μπορούσα να είχα καλέσει και τώρα. Κάποιοι είχαν τραυματισμούς, άλλοι είχαν απουσία από παιχνίδια. Πάντα είναι διαφορετικό από αυτήν τη θέση, σε σχέση με κάποιον που είναι συνηθισμένος με την ομάδα. Πρέπει να σκέφτομαι πιο νωρίς για τις διαφορετικές λύσεις. Έχουμε νέα παιδιά στην ομάδα. και αυτό έχει τεράστιο ενδιαφέρον και για τις άλλες ομάδες. Μπορεί να υπάρχουν μεταγραφές και εκεί μπορεί να μην έχουν τον ίδιο χρόνο συμμετοχής. Υπάρχουν ιδιαίτερα θέματα, πραγματικά έχουμε ταλαντούχο και πολύ νέο γκρουπ. Όλες αυτές οι εμπειρίες με τα ματς της Εθνικής είναι διαφορετικές για αυτούς. Ως προπονητής βλέπεις ένα διάστημα πέρα από το φυσιολογικό ώστε να έχουμε κάποιες έτοιμες λύσεις. Όλοι περιμένουν αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το ποιος αγωνίζεται».

Για την επιστροφή του Ηρακλή: «Ως άνθρωπος που πέρασε όλη του τη ζωή στον Ηρακλή είμαι πολύ χαρούμενος. Όλα αυτά τα χρόνια που ταλαιπωρήθηκε ήταν κρίμα και για τον Ηρακλή και για τη Θεσσαλονίκη και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι διαφορετική ομάδα και εύχομαι να παραμείνει για πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία».

Για τα διαφορετικά πράγματα που περιμένει από τους ποδοσφαιριστές: «Το είχα τονίσει και μετά το προηγούμενο ματς και πριν, ο στόχος μου πάντα ήταν πλέον να κάνουμε παιχνίδια επειδή είχαμε μια εξαιρετική πορεία στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και από τα μπαράζ ανεβήκαμε στο πρώτο. Αυτό αλλάζει πολλά. Η Εθνική ήταν πολλά χρόνια στο τρίτο γκρουπ και τα παιχνίδια δεν είχαν τόσο μεγάλη πρόκληση. Σε αυτή τη διαδικασία μεγαλώσαμε λίγο γρήγορα. Διαφορετικοί αντίπαλοι. Και στόχος μου είναι να είμαστε προετοιμασμένοι και για διαφορετικά στιλ ποδοσφαίρου για να τεστάρουμε τον εαυτό μας. Το παιχνίδι με την Παραγουάη ήταν πολύ χρήσιμο, με τις εμπειρίες που αποκομίσαμε από μια ομάδα με διαφορετικό στιλ. Η Ουγγαρία είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει έναν προπονητή πολλά χρόνια, έπαιξε διαφορετικά πρόσφατα σε σχέση με το τελευταίο διάστημα. Αλλάζει τρόπο παιχνιδιού, που για εμάς είναι πρόκληση γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να δουλεύουμε πολύ στη λεπτομέρεια. Για να μπορούμε να ελέγχουμε εμείς τον ρυθμό του παιχνιδιού. Με την Παραγουάη εμείς είχαμε την μπάλα, αλλά δεν ελέγχαμε τον ρυθμό γιατί δεν μπορούσαμε να είμαστε άμεσοι προς την εστία του αντιπάλου. Στα παιχνίδια το φθινόπωρο θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια βρίσκουμε κάποιες αδυναμίες και είναι εμπειρίες που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες για εμάς. Είναι παιδιά συγκεντρωμένα, έχουν στόχους με την Εθνική και στο επίπεδο που είμαστε δυσκολεύει το πράγμα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Για την Εθνική Ελπίδων: «Υπάρχει ένα πολύ καλό γκρουπ, με πολύ καλό προπονητή. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, δεν θα είναι εύκολο. Ελπίζω να τα καταφέρουν γιατί είναι σημαντικό και για τη συνέχεια στα προκριματικά και για την Εθνική στο μέλλον».

