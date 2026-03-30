Μασούρας: «Δεν έχουμε χρόνο να κοιτάξουμε πίσω, ξεκινάει νέα προσπάθεια για την Εθνική»

Ο Γιώργος Μασούρας μίλησε για τη διαχείριση μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής από το Μουντιάλ, τον ρόλο του ως υπαρχηγός και τη νοοτροπία που χρειάζεται η ομάδα ενόψει των επόμενων στόχων.

Γιώργος Μασούρας
Ο διεθνής μεσοεπιθετικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του φιλικού με την Ουγγαρία, επισημαίνοντας ότι μετά από κάθε αποτυχία δεν υπάρχει χρόνος για να μείνει κανείς στο παρελθόν.

«Η συγκέντρωση στρέφεται άμεσα στους επόμενους στόχους», τόνισε, προσθέτοντας ότι η μοναδική επιλογή είναι η σκληρή δουλειά και η συνέχιση της προσπάθειας.

Σχετικά με τον ρόλο του ως υπαρχηγός, μετά την αποχώρηση του Πέτρου Μάνταλου, ο Μασούρας σημείωσε ότι πρόκειται κυρίως για τυπικό τίτλο, δίνοντας όμως έμφαση στη σημασία της μεταφοράς εμπειρίας και καθοδήγησης προς τους νεότερους παίκτες της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει του Ουγγαρία - Ελλάδα:

Για τη διαχείριση μετά τον αποκλεισμό και την έλλειψη κινήτρου:

«Σίγουρα μετά από κάθε αποκλεισμό είναι δύσκολα. Νομίζω δεν έχουμε χρόνο να κοιτάξουμε πίσω. Μετά από αποτυχία ξεκινάει νέα προσπάθεια. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε για τον επόμενο στόχο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο».

Για τον ρόλο του ως υπαρχηγός μετά την αποχώρηση του Μάνταλου:

«Αυτά είναι και λίγο τυπικά. Προφανώς είμαι υπερήφανος που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση και να με τιμούν οι συμπαίκτες μου. Τα θεωρώ εντελώς τυπικά. Όλα έχουν να κάνει με το πώς θα μεταδώσεις την εμπειρία στα νέα παιδιά. Όσον αφορά τα παιχνίδια τα τωρινά και του Ιουνίου, πάντα θέλουμε να κερδίζουμε. Έχει μεγαλύτερη σημασία αυτήν την περίοδο το πώς κερδίσουμε, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας ως ομάδα. Έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και δεν μετράει μία εφήμερη νίκη».

Για το ότι θα δει το Μουντιάλ εκτός διοργάνωσης:

«Δυστυχώς είμαι από αυτούς που το έχω ξαναζήσει. Έχω μία κακή εμπειρία προφανώς. Σκέφτομαι ότι θέλω να δω το Μουντιάλ ώστε να κατανοήσω το πώς θα πρέπει να έχεις νοοτροπία ως ομάδα για να βρίσκεσαι εκεί. Προσωπικός στόχος, αλλά και πιστεύω όσων είμαστε από το 2018 και μετά είναι να καταφέρουμε να μην ζήσουν οι επόμενοι κάτι αντίστοιχο. Να υπάρχει συνεχής παρουσία σε διοργανώσεις, να το απολαύσει το κοινό και να είμαστε υπερήφανοι ξανά για την ομάδα».

