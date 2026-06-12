«Προλαμβάνω»: Σύντομα εντάσσεται και ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα

Snapshot Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» θα συνεχιστεί έως το 2030 με εθνικούς πόρους.

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα θα συνδεθεί με την πρωτογενή πρόληψη. Snapshot powered by AI

Η σημασία της πρόληψης και της καινοτομίας στη νέα ατζέντα για την υγεία, συζητήθηκε στο 3ο ΣΦΕΕ Summit, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ),την Πέμπτη (11/06/2026).

Ανοίγοντας τη συζήτηση στο συγκεκριμένη ενότητα, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», υπογραμμίζοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό να ανοίγεις το μονοπάτι της πρόληψης». Όπως σημείωσε, η χώρα διαθέτει, πλέον, ένα πλήρως ψηφιοποιημένο σύστημα για τις εξετάσεις, τα αποτελέσματα και την αποζημίωσή τους. Από τις εξετάσεις που έχουν διενεργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, έχουν καταγραφεί περισσότερα από διακόσιες χιλιάδες περιστατικά, τα οποία παραπέμφθηκαν για περαιτέρω διερεύνηση. Το «Προλαμβάνω» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα συνεχιστεί μέχρι και το 2030, με εθνικούς πόρους, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επομένως, συνεχίζεται το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του καρκίνου του παχέος εντέρου, για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου, για την πρόληψη και καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενηλίκων και ανήλικων, καθώς και για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας.

Στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του υπουργείου Υγείας, σύντομα αναμένεται να ενταχθεί και ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα. Όπως ανέφερε στην ίδια συζήτηση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής Στέλιος Λουκίδης, βρισκόμαστε κοντά στην ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, καθώς σχεδόν έχουν συμφωνήσει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για τις προδιαγραφές του προγράμματος.

Αναφερόμενος στη σημασία του προγράμματος «Προλαμβάνω», εκτίμησε ότι «έχει ακόμη πολλά να προσφέρει» και πρόσθεσε για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του πνεύμονα: «Νομίζω ότι είμαστε κοντά στο να τον ανακοινώσουμε στην Ελλάδα και να τον συνδέσουμε με την πρωτογενή πρόληψη, δηλαδή με τη διακοπή του καπνίσματος».

Τέλος, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, που συμμετείχε επίσης στο πάνελ, επισήμανε ότι η τάση στην Ευρώπη είναι να δίνεται ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Όπως εξήγησε, «υπάρχουν απλές εξετάσεις κόστους μόλις 0,5 ευρώ, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στον έγκαιρο εντοπισμό σπάνιων παθήσεων». Μάλιστα, πρότεινε την ένταξη αντίστοιχων εξετάσεων στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω».

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