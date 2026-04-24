Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν τον αποκλεισμό του Ιράν από το Μουντιάλ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να αποκλείσει το Ιράν από το επόμενο Μουντιάλ, μετά τα σενάρια περί αντικατάστασής του από την Ιταλία.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα για τις ΗΠΑ «δεν αφορά τους αθλητές του Ιράν», αλλά πρόσωπα που ενδεχομένως θα συνοδεύσουν την αποστολή της χώρας.

Παράλληλα, διέψευσε ότι η αμερικανική πλευρά έχει ζητήσει από την εθνική ομάδα του Ιράν να μη συμμετάσχει στη διοργάνωση.