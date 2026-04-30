Ο Τραμπ ενημερώνεται για τις στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν, ενώ εντείνει την οικονομική πίεση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ενημερωθεί για τα νέα σχέδια για πιθανή στρατιωτική δράση στο Ιράν την Πέμπτη από τον Διοικητή της CENTCOM

Δημήτρης Μάνωλης

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακούει ομιλίες πριν υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, το Σάββατο 18 Απριλίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει επικαιροποιημένη ενημέρωση από αξιωματούχους του Πενταγώνου σχετικά με τις στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ έναντι του Ιράν, καθώς ασκεί πιέσεις στην Τεχεράνη για να συμφωνήσει σε μια συμφωνία, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, όπως μεταδίδει το παγκόσμιο δίκτυο CNN.

Ο Τραμπ ενημερώνεται τακτικά για στρατιωτικά σχέδια και δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η μέχρι πρότινος απροθυμία του να επανεκκινήσει την αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών έχει αλλάξει.

Ωστόσο, η ενημέρωση αυτή δείχνει ότι διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου προχωρούν με αργούς ρυθμούς.

Η ενημέρωση σηματοδοτεί ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων είτε για να προσπαθήσει να σπάσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις είτε για να καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα πριν τερματίσει τον πόλεμο.

Στην ενημέρωση, που μετέδωσε πρώτο το Axios, αναμενόταν να συμμετάσχουν ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, καθώς και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, μαζί με άλλους ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Η CENTCOM έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων στο Ιράν -πιθανώς συμπεριλαμβανομένων στόχων υποδομών- με την ελπίδα να σπάσει το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων, ανέφεραν τρεις πηγές με γνώση.

Η τρέχουσα στρατηγική του Τραμπ στοχεύει στην επιβολή της μέγιστης δυνατής οικονομικής πίεσης στο Ιράν, με την ελπίδα ότι η χώρα θα υποκύψει στις απαιτήσεις του για περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

Σύμφωνα με πηγές, έχει δηλώσει στους στενούς του συνεργάτες τις τελευταίες ημέρες ότι επιθυμεί τη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, ενώ η ομάδα του εξετάζει και την επέκταση αυτών των μέτρων, συμπεριλαμβανομένου ενός πιο μακροπρόθεσμου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

«Ο αποκλεισμός είναι ιδιοφυής», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, ερωτηθείς για τη διάρκειά του. «Τώρα πρέπει απλώς να παραδοθούν. Να πουν “παραιτούμαστε”», πρόσθεσε.

Παρότι το Πεντάγωνο συνεχίζει τις προετοιμασίες σε περίπτωση που ο πρόεδρος αποφασίσει να επανεκκινήσει την εκστρατεία βομβαρδισμών, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει στο εσωτερικό της κυβέρνησης την προτίμησή του για μια συμφωνία με το Ιράν και την αποφυγή περαιτέρω στρατιωτικών επιθέσεων.

Η εκεχειρία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ισχύ είναι αορίστου διάρκειας, ενώ ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν αισθάνεται χρονική πίεση για την επίτευξη συμφωνίας.

CNN: «Οι ΗΠΑ αναμένουν μια ενημερωμένη πρόταση από το Ιράν μέχρι αύριο»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την αναθεωρημένη πρόταση ειρήνευσης του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να φτάσει μέχρι αύριο, δήλωσαν στο CNN πηγές που γνωρίζουν τη διαμεσολάβηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν διεξάγονται «τηλεφωνικά» επειδή «δεν υπάρχουν πλέον 18ωρες πτήσεις» προς την Ισλαμαμπάντ, αφού ο πρώτος γύρος των συνομιλιών κατ' ιδίαν ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία και ο δεύτερος ακυρώθηκε.

