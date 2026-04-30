Φρίντριχ Μερτς: Τόνισε τη σημασία μίας αξιόπιστης διατλαντικής συνεργασίας μετά το «καρφί» Τραμπ

Ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz ετοιμάζεται να απευθυνθεί στο ακροατήριο κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για την Ασφάλεια στο Μόναχο, Γερμανία, Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε την Πέμπτη τη σημασία μιας «αξιόπιστης διατλαντικής συνεργασίας», εν μέσω της συνεχιζόμενης διαμάχης με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν. «Σε αυτές τις ιδιαίτερα ταραγμένες εποχές, ακολουθούμε μια σαφή πυξίδα», δήλωσε ο Μερτς κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε στρατιωτικό εκπαιδευτικό κέντρο στη βόρεια Γερμανία.

«Αυτή η πυξίδα παραμένει προσανατολισμένη σε ένα ενωμένο ΝΑΤΟ και μια αξιόπιστη διατλαντική συνεργασία». Ο Μερτς δεν αναφέρθηκε άμεσα στην απειλή που απηύθυνε ο Τραμπ την Τετάρτη για την αναδιάταξη ορισμένων από τα δεκάδες χιλιάδες αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν στη Γερμανία.

Αλλά είπε ότι το Βερολίνο βρισκόταν «σε στενή και εμπιστευτική επαφή με τους εταίρους μας, μεταξύ των οποίων και η Ουάσινγκτον» σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Το κάνουμε αυτό για το κοινό μας διατλαντικό συμφέρον. Το κάνουμε με αμοιβαίο σεβασμό και δίκαιη κατανομή των βαρών», πρόσθεσε. «Αυτή η διατλαντική συνεργασία είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς, τόσο για εμάς συνολικά όσο και για εμένα προσωπικά, όπως γνωρίζετε».

Ο Μερτς έγινε στόχος της οργής του Τραμπ αφότου δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι το Ιράν «ταπεινώνει» την Ουάσινγκτον στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι ο Μερτς «πιστεύει ότι είναι εντάξει για το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν ξέρει για τι πράγμα μιλάει!» Στη συνέχεια, χθες σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των στρατευμάτων τους στη Γερμανία.