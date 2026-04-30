Κρίση στην Τεχεράνη: Ο Πεζεσκιάν και ο Γκαλιμπάφ εξετάζουν την αποπομπή του Αραγτσί

Ο πρόεδρος του Ιράν και ο πρόεδρος της Βουλής επιδιώκουν την απομάκρυνση του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, κατηγορώντας τον ότι ακολουθεί τις οδηγίες του αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά, χωρίς να τους ενημερώνει, αναφέρουν πηγές στον ιρανικό ιστότοπο Iran International.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που γνωρίζουν τις συνεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας του Ιράν, ο Αραγκτσί τις τελευταίες δύο εβδομάδες ενεργεί χωρίς να ενημερώνει τον Πεζεσκιάν.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον Ιρανό πρόεδρο, ο οποίος έχει πει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα αποπέμψει τον Αραγκτσί αν αυτό συνεχιστεί.

Αναφορές για διχασμό μεταξύ αξιωματούχων του Ιράν είχαν εμφανιστεί και νωρίτερα. Στις 28 Μαρτίου, υπήρξαν πληροφορίες για σοβαρές διαφωνίες μεταξύ Πεζεσκιάν και Vahidi, ο οποίος θεωρείται πλέον η πιο ισχυρή προσωπικότητα στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ενημερωμένες πηγές είχαν τότε δηλώσει στο Iran International ότι η διαμάχη προερχόταν από «τη διαχείριση του πολέμου και τις καταστροφικές συνέπειές του για το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και την οικονομία της χώρας».

Τρεις ημέρες αργότερα, το Iran International μετέδωσε ότι ο Πεζεσκιάν ήταν απογοητευμένος επειδή είχε βρεθεί σε «πλήρες πολιτικό αδιέξοδο» και ότι του είχε αφαιρεθεί ακόμη και η εξουσία να διορίζει αντικαταστάτες για κυβερνητικούς αξιωματούχους που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με εκείνη την αναφορά, ο Vahidi φέρεται να είχε δηλώσει ρητά ότι, λόγω της κρίσιμης πολεμικής κατάστασης, όλες οι βασικές και ευαίσθητες διοικητικές θέσεις πρέπει, μέχρι νεωτέρας, να επιλέγονται και να ελέγχονται άμεσα από τους Φρουρούς της Επανάστασης.