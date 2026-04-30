Τραμπ: «Πιθανότατα» οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τα αμερικανικά στρατεύματα από Ιταλία και Ισπανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη «πιθανότατα» όταν ρωτήθηκε αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία, μία ημέρα μετά την ανακοίνωσή του ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει τη μείωση του αριθμού του στρατιωτικού προσωπικού στη Γερμανία.

«Γιατί να μην το κάνω; Η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου, και η Ισπανία ήταν απαίσια, απολύτως απαίσια», πρόσθεσε.

«Έχουν κάνει ένα χάος με την Ουκρανία, ένα απόλυτο χάος. Και τους βοηθάμε με την Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Μας χωρίζει ένας ωκεανός. Είναι δική τους δουλειά. Είναι σαν να είναι η μπροστινή τους πόρτα. Τους βοηθάμε», τόνισε ο Τραμπ.

«Και ο Μπάιντεν τους έδωσε 350 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που ήταν τρελό. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο πόλεμος συνεχίστηκε. Αλλά όταν τους χρειαζόμασταν, δεν ήταν εκεί. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Έτσι, αν ποτέ έχουμε έναν μεγάλο πόλεμο, επειδή δεν χρειαζόμασταν βοήθεια με το Ιράν, είχαμε το Ιράν ηττημένο από την πρώτη μέρα. Είχε τελειώσει, είχε τελειώσει, και τώρα έχει τελειώσει ακόμη περισσότερο», συνέχισε.

Τραμπ: «Η Γερμανία κάνει απαίσια δουλειά, είναι γεμάτη προβλήματα»

« Η Γερμανία κάνει απαίσια δουλειά. Έχει προβλήματα μετανάστευσης, ενεργειακά προβλήματα, κάθε είδους προβλήματα. Και έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την Ουκρανία, επειδή βρίσκεται σε αυτό το χάος», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφερόμενος στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Με επέκρινε για όλο αυτό το θέμα με το Ιράν. Αλλά τον ρώτησα: "Θα θέλατε το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα;" Είπε: "Όχι, δεν θα ήθελα". Είπα: "Ε, τότε υποθέτω ότι έχω δίκιο". Δεν ήξερε τι να πει", πρόσθεσε.

Τραμπ: Μόνο εγώ και λίγοι ακόμη γνωρίζουμε την πραγματική κατάσταση των συνομιλιών με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κανείς δεν γνωρίζει την πραγματική πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, πέρα από τον ίδιο και έναν μικρό κύκλο συνεργατών του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν, παρά την εικόνα στασιμότητας προς τα έξω.

«Κανείς δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στις συνομιλίες, εκτός από εμένα και μερικούς ακόμη ανθρώπους», ανέφερε από το Οβάλ Γραφείο, επισημαίνοντας παράλληλα την αβεβαιότητα γύρω από την ηγεσία του Ιράν.

«Έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα ποιοι είναι οι ηγέτες. Είναι λίγο πρόβλημα», σημείωσε.

Υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί «διακαώς» μια συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ αποδίδει.

«Η οικονομία τους καταρρέει. Ο αποκλεισμός είναι εντυπωσιακός. Η ισχύς του αποκλεισμού είναι τεράστια», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επίσης επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχειρίας και επανέναρξης των βομβαρδισμών κατά του Ιράν.

«Δεν ξέρω αν το χρειαζόμαστε. Μπορεί να το χρειαστούμε», κατέληξε.