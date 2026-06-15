Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

Snapshot Προφυλακίστηκαν ο 69χρονος βοσκός και ο 32χρονος γιος του για τον θάνατο του κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Ηράκλειο.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητούν τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τα αποδεικτικά στοιχεία που οδήγησαν στις προφυλακίσεις.

Η οικογένεια του θύματος υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αποτυπώνουν το σκηνικό της δολοφονίας.

Βασικά στοιχεία για τις συλλήψεις είναι η μαρτυρία εργάτη και βίντεο που δείχνει τον βοσκό να κατευθύνεται στο σημείο της επίθεσης.

Ο πατέρας του 32χρονου κρατείται κατ’ οίκον, ενώ αναμένεται η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου για τη συνέχεια της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Με την προφυλάκιση των δύο βασικών κατηγορουμένων, η πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη εισέρχεται σε νέα φάση. Οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητούν ανοιχτά τα ιατροδικαστικά ευρήματα, τη βαρύτητα των αποδεικτικών στοιχείων και τις αποφάσεις που οδήγησαν στις προφυλακίσεις.

Από την άλλη, η πλευρά της οικογένειας του θύματος επιμένει ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, σκιαγραφούν το «παζλ» της δολοφονίας, όπως καταγγέλλουν.

Ο 69χρονος βοσκός από τη Λοχριά και ο 32χρονος από τη Βαγιωνιά, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για την υπόθεση bullying εις βάρος του Βαγγέλη Γιακουμάκη, προφυλακίστηκαν τα μεσάνυχτα της Κυριακής (14/06), έπειτα από σχεδόν ολοήμερη διαδικασία απολογίας, όπως καταγράφει το neakriti.gr.

Μία απόφαση που συνοδεύτηκε από τις σφοδρές αντιδράσεις των συνηγόρων τους και την ευθεία αμφισβήτηση των ιατροδικαστικών ευρημάτων, της αστυνομικής προανάκρισης αλλά και των αποφάσεων των λειτουργών της Δικαιοσύνης.

«Για εμένα δεν είναι επιβεβαιωμένα εγκληματική ενέργεια και αυτό πρόσεξε το είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αμφισβητούμε ευθέως το μηχανισμό θανάτου, γι’ αυτό και είναι ακατανόητη η απόφαση για την προφυλάκιση των πελατών μας», ανέφερε η ποινικολόγος, Αλεξάνδρα Σπανάκη, η οποία μαζί με τον Γιώργο Κοκοσάλη υπερασπίζονται τον 32χρονο και τον 57χρονο πατέρα του.

«Αυτή η δικογραφία δεν έχει πόδια να σταθεί, κυριολεκτώ», ανέφερε ο Γιώργος Κοκοσάλης, ο οποίος επιτέθηκε κατά πάντων, υποστηρίζοντας ότι ουσιαστικά οι εξελίξεις σε αστυνομικό και ανακριτικό επίπεδο «εκβιάστηκαν» από τη δημοσιότητα που έλαβε η μάχη της οικογένειας του θύματος για τη διερεύνηση της υπόθεσης, αφήνοντας αιχμές για σκοπιμότητες.

Απολογήθηκαν κρυφά την Κυριακή

Οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική ενέδρα εις βάρος του πρώην κοινοτάρχη απολογήθηκαν κρυφά την Κυριακή στο αστυνομικό μέγαρο όπου βρέθηκαν εισαγγελέας και ανακριτής.

Ο πατέρας του 32χρονου και πρώην πλέον αντιδήμαρχος Γόρτυνας, μετά τη διαγραφή του από την παράταξη του δημάρχου, κρατείται κατ’ οίκον μέχρι να αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο μέσα στο επόμενο πενθήμερο. Για τη δική του περίπτωση υπήρξε διάσταση απόψεων ανάμεσα στην ανακρίτρια και τον εισαγγελέα.

«Η κατηγορία σίγουρα θα καταπέσει στο ακροατήριο, όμως πριν από αυτό αναμένουμε τα αποτελέσματα για τα αιτήματα τα οποία ορθώς έχουν υποβληθεί και είμαστε εν αναμονή αυτών προκειμένου να καταδειχθεί, αν προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο, αν και ποιος έχει σχέση με την υπόθεση», ανέφερε η Θεονύμφη Μπέρκη, συνήγορος του 69χρονου βοσκού.

Τα στοιχεία που αποκάλυψαν την ανθρωποκτονία και αξιολογήθηκαν από τις αστυνομικές και εισαγγελικές Αρχές, συνθέτουν πλήρως το σκηνικό του εγκλήματος, όπως επεσήμανε ο συνήγορος της οικογένειας του θύματος, Νίκος Στειακάκης.

«Το εάν αυτά τα στοιχεία είναι επαρκή ή όχι έχει ήδη αξιολογηθεί δύο φορές από δικαστικούς λειτουργούς. Ασφαλώς αναμένονται κι άλλα αποδεικτικά στοιχεία, ωστόσο αυτή η αξιολόγηση και μόνο σημαίνει κάτι», προσέθεσε.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις και την προφυλάκιση των βασικών κατηγορουμένων βασίζονται αφενός στη μαρτυρία του εργάτη, ο οποίος άκουσε το μηχανάκι του άτυχου 49χρονου να πλησιάζει και φωνές από καυγά που ανέκοψαν την πορεία του θύματος προς το χωράφι του. Τα πράγματα που είχε αγοράσει για τον εργάτη –καφές και σάντουιτς μέσα σε μία κόκκινη νάιλον τσάντα– βρέθηκαν πεταμένα στο συγκεκριμένο σημείο.

Δείχνουν τον βοσκό να κατευθύνεται στο σημείο

«Δεν έχουμε τα στοιχεία που θα έπρεπε να υπάρχουν, προκειμένου να συνδεθούν οιαδήποτε πρόσωπα, όχι μόνο οι εντολείς μας, με τη συγκεκριμένη δικογραφία. Δεν υπάρχει κάποια αποτύπωση αντικειμενική ώστε να είναι σε θέση οποιαδήποτε δικαστική αρχή να συνδέσει αναμφισβήτητα τα πρόσωπα με το χώρο, το χρόνο, τον τόπο και τα κίνητρα», ισχυρίστηκε η κυρία Σπανάκη αμφισβητώντας τη βαρύτητα των στοιχείων που αξιολογήθηκαν.

Καθοριστικό γεγονός, που έβαλε στο «κάδρο» των υπόπτων τα μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας, ήταν το βίντεο που δείχνει τον βοσκό και το κοπάδι να κατευθύνονται ακριβώς στο ίδιο σημείο την επίμαχη ώρα. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση, η συνήγορος του 69χρονου αμφισβητεί την ταύτιση της χρονικής συγκυρίας.

«Ο πελάτης μου δεν μπορεί να συνδεθεί άρρηκτα με την πράξη αυτή. Η διέλευση και μόνο προ ημιώρου από την ίδια περιοχή δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα παραπάνω», είπε η δικηγόρος.

Διαβάστε επίσης