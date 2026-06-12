Υπόθεση Δασκαλάκη: Οι τρεις ποινικές διώξεις και οι κρίσιμες απαντήσεις που αναμένεται να ρίξουν φως

Εκκρεμούν απαντήσεις σε σειρά αιτημάτων που έχει υποβάλει η Ασφάλεια Ηρακλείου.

Μίλτος Τσεκούρας

Υπόθεση Δασκαλάκη: Οι τρεις ποινικές διώξεις και οι κρίσιμες απαντήσεις που αναμένεται να ρίξουν φως
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη δικογραφία της δολοφονίας του Ακου Δασκαλάκη ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία σε τρία πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ένας 57χρονος αυτοδιοικητικός για ηθική αυτουργία.
  • Η Ασφάλεια Ηρακλείου έχει υποβάλει αιτήματα για άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ανάλυση επικοινωνιών, εξαγωγή δεδομένων κινητού, επεξεργασία βίντεο, εξετάσεις DNA και εργαστηριακές αναλύσεις σε σχέση με την υπόθεση.
  • Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και ζήτησαν προθεσμία για απολογία, ενώ οι συνήγοροί τους υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις.
  • Η οικογένεια του θύματος κάλεσε σε ειρηνική συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια κατά την ημέρα της απολογίας για να ζητήσει δικαιοσύνη και μηδενική ανοχή σε φαινόμενα ανομίας.
  • Συγγενείς και φίλοι των κατηγορουμένων επίσης συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια ελπίζοντας ότι η Δικαιοσύνη θα αποκαλύψει την αλήθεια και θα αποδώσει το δίκαιο.
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Η δικογραφία για την υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι στην Κρήτη ενδέχεται να έχει ήδη διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη, με ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία να έχουν ασκηθεί σε βάρος τριών προσώπων.

Οι κατηγορίες αφορούν έναν 57χρονον κτηνοτρόφο και αυτοδιοικητικό (για ηθική αυτουργία), τον 32χρονον γιό του και τον 59χρονο βοσκό (ως αυτουργούς). Παράλληλα, εκκρεμούν απαντήσεις σε σειρά αιτημάτων που έχει υποβάλει η Ασφάλεια Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το Cretalive, η Ασφάλεια Ηρακλείου έχει υποβάλει αιτήματα για:

  • Άρση τηλεφωνικού απορρήτου: Αίτημα για ανάλυση των επικοινωνιών και τηλεφωνικών δεδομένων του Αλέκου Δασκαλάκη από την 1η Μαρτίου έως και την επόμενη ημέρα.

  • Σάρωση σταθμών βάσης: Εντοπισμός όλων των συσκευών που βρέθηκαν στην περιοχή του Απεσωκαρίου between 10:30 και 12:00 την ημέρα του συμβάντος.

  • Εξαγωγή δεδομένων από κινητό: Αξιοποίηση των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην τηλεφωνική συσκευή του θύματος.

  • Ειδική επεξεργασία βίντεο: Εξαγωγή βελτιωμένων και χρονοσημασμένων στιγμιοτύπων από τις κάμερες στα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά το συμβάν.

  • Εξετάσεις DNA: Έλεγχος για εντοπισμό γενετικού υλικού τρίτων στα ρούχα, τα προσωπικά αντικείμενα ή τη μοτοσικλέτα του θύματος.

  • Εργαστηριακές εξετάσεις: Έλεγχος γυαλιών του θύματος και άλλων ευρημάτων για βιολογικά ίχνη ή ίχνη αίματος.

Στις 13 Μαΐου υποβλήθηκε από την Ασφάλεια Ηρακλείου αίτημα άρσης απορρήτου, αλλά η εισαγγελική έγκριση δεν είχε εκδοθεί μέχρι τη διαβίβαση της δικογραφίας.

Οι τρεις κατηγορούμενοι

Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα και αρνούνται τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Οι συνήγοροι τους, Αλεξάνδρα Σπανάκη και Θεονύμφη Μπέρκη, δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να "δένουν" την κατηγορία.

Η οικογένεια ζητά δικαιοσύνη

Η οικογένεια του θύματος κάλεσε τον κόσμο να παραβρεθεί τη Δευτέρα έξω από τα δικαστήρια, ημέρα απολογίας των τριών κατηγορουμένων, σε μία ειρηνική συγκέντρωση ώστε να σταλεί μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα ανομίας και εκφοβισμού. Ο Αλέκος Δασκαλάκης ήταν πολύ αγαπητός στην τοπική κοινωνία και η επιδίωξη της οικογένειας είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη του.

Ζητούν δικαιοσύνη και οι δεκάδες συγγενείς και φίλοι των κατηγορουμένων που συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη έξω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. "Ας ελπίσουμε ότι η Δικαιοσύνη θα κάνει το έργο της και θα λάμψουν η αλήθεια και το δίκαιο" υποστηρίζουν.

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