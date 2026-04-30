Νέα επίθεση Τραμπ σε Μερτς: Να ασχοληθεί περισσότερο με τη διαλυμένη χώρα του

Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, για την κατάσταση στη Γερμανία, με αιχμή το μεταναστευτικό και το ενεργειακό, καθώς και για τη διαχείριση του αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, τον καλεί αντί να παρεμβαίνει στο Ιράν, να διορθώσει τη «διαλυμένη χώρα του, ειδικότερα στο ζήτημα της μετανάστευσης και της ενέργειας». Επίσης, τον χαρακτήρισε «εντελώς αναποτελεσματικό» όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας θα έπρεπε να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας/Ουκρανίας (όπου ήταν εντελώς αναποτελεσματικός!) και στο να διορθώσει τη διαλυμένη χώρα του, ειδικά στο ζήτημα της μετανάστευσης και της ενέργειας, και λιγότερο χρόνο στο να παρεμβαίνει σε εκείνους που προσπαθούν να εξαλείψουν την πυρηνική απειλή του Ιράν, κάνοντας έτσι τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, πιο ασφαλή!» έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε επίσης