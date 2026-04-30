Μερτς: Προειδοποίησε για πιθανές ελλείψεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Μερτς ανέφερε ότι, παρότι η Γερμανία είναι επαρκώς εφοδιασμένη, οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας ωθούν την κυβέρνησή του να κινηθεί διπλωματικά για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Εξακολουθούμε να έχουμε (...) αρκετά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σχετικά μικρό μέρος του εφοδιασμού της Ευρώπης περνά από τα Στενά του Ορμούζ. Η πλειονότητα προέρχεται από άλλες πηγές», δήλωσε σε εκδήλωση με πολίτες στην πόλη Ζαλτσβέντελ, στη βόρεια Γερμανία.

«Ωστόσο, οι ελλείψεις στις παγκόσμιες αγορές αποτελούν, φυσικά, σημαντικό παράγοντα για τη διαμόρφωση των τιμών και εδώ. Για τον λόγο αυτό, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια –συμπεριλαμβανομένων και των δικών μου πρωτοβουλιών– ώστε να συμβάλουμε στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», πρόσθεσε.