Πετρέλαιο: Στα 125 δολάρια το βαρέλι, ρεκόρ από το 2022 - Το δημοσίευμα που έβαλε φωτιά στις αγορές

Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022 μετά από πληροφορίες ότι ο Τραμπ θα ενημερωθεί για τις νέες επιλογές για το Ιράν

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε στα 124 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από το 2022, μετά από δημοσίευμα για πιθανές νέες στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στο Ιράν.
  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σχεδιάζει σύντομες και ισχυρές επιθέσεις στο Ιράν, περιλαμβάνοντας στόχους υποδομών και ενδεχομένως κατάληψη μέρους των Στενών του Ορμούζ.
  • Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών λόγω απειλών της Τεχεράνης προς πλοία στα Στενά του Ορμούζ, διαταράσσοντας τις παγκόσμιες ενεργειακές μεταφορές.
  • Το Ιράν απείλησε να επιτεθεί σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ μετά από αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και Ισραήλ.
  • Στελέχη του ενεργειακού κλάδου συναντήθηκαν με τον Τραμπ για να συζητήσουν την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στην ενεργειακή αγορά των ΗΠΑ.
Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο χθες στην Ασία, μετά από δημοσίευμα ότι ο αμερικανικός στρατός πρόκειται να ενημερώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για νέα σχέδια για πιθανή δράση στον πόλεμο του Ιράν. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει ετοιμάσει σχέδιο για ένα κύμα «σύντομων και ισχυρών» επιθέσεων στο Ιράν, σε μια κίνηση που στοχεύει να λύσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Aυτό δείχνει ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων είτε για να προσπαθήσει να σπάσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις είτε για να καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα πριν τερματίσει τον πόλεμο.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 5% στα 124 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν αυτή την εβδομάδα, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, με την κεντρική πλωτή οδό των Στενών του Ορμούζ να παραμένει ουσιαστικά κλειστή.

Το ρεπορτάζ του Axios επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές, αναφέροντας ότι το σχεδιαζόμενο κύμα επιθέσεων πιθανότατα θα περιλαμβάνει στόχους υποδομών. Ένα άλλο σχέδιο επικεντρώθηκε στην κατάληψη μέρους του Ορμούζ, ώστε να μπορέσει να ανοίξει ξανά για εμπορική ναυτιλία, ανέφερε το Axios, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να περιλαμβάνει στρατεύματα επί του εδάφους.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate επίσης αυξήθηκε κατά 2,3% στα περίπου 109 δολάρια το βαρέλι. Το τρέχον συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent με παράδοση τον Ιούνιο πρόκειται να λήξει την Πέμπτη. Το πιο ενεργό συμβόλαιο του Ιουλίου αυξήθηκε κατά περίπου 2% στα περίπου 113 δολάρια στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι συμφωνίες για την αγορά ή την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια καθορισμένη ημερομηνία. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αποκλείσουν τα ιρανικά λιμάνια για όσο διάστημα η Τεχεράνη συνεχίζει να απειλεί τα πλοία που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα Στενά του Ορμούζ, διαταράσσοντας σοβαρά τις παγκόσμιες μεταφορές ενέργειας.

Το Ιράν ανταπέδωσε τις αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ απειλώντας να επιτεθεί σε πλοία που βρίσκονται στην πλωτή οδό, μέσω της οποίας συνήθως διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο 6% την Τετάρτη, μετά από αναφορές ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για έναν «εκτεταμένο» αποκλεισμό του Ιράν.

Συνάντηση Τραμπ με παράγοντες του πετρελαϊκού κλάδου

Aξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε χθες (29/4) ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με στελέχη του ενεργειακού κλάδου για να συζητήσουν τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων του πολέμου στους Αμερικανούς καταναλωτές, πυροδοτώντας ανησυχίες στην αγορά σχετικά με μια εκτεταμένη διαταραχή του ενεργειακού εφοδιασμού.

Ο πρόεδρος και τα στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου «συζήτησαν τα βήματα που έχει κάνει ο Πρόεδρος Τραμπ για να ανακουφίσει τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και τα βήματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να συνεχίσουμε τον τρέχοντα αποκλεισμό για μήνες, εάν χρειαστεί, και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στους Αμερικανούς καταναλωτές», δήλωσε η πηγή του Λευκού Οίκου.

Η είδηση ​​των συνομιλιών του Τραμπ με στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου προκάλεσε ανησυχίες στην αγορά για μια εκτεταμένη διαταραχή του εφοδιασμού με πετρέλαιο, αναφέρει το Reuters, και ήρθε καθώς το Πεντάγωνο αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει κοστίσει στον αμερικανικό στρατό 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής.

«Οι προοπτικές για οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη επίλυση της σύγκρουσης στο Ιράν ή για το επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ παραμένουν αμυδρές», δήλωσε ο αναλυτής της αγοράς της IG, Τόνι Σικάμορ, σε σημείωμα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση.

Η έξοδος των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ

Σε μία παράλληλη εξέλιξη, τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι θα αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ και την ευρύτερη συμμαχία ΟΠΕΚ+ από την 1η Μαΐου. Οι ειδικοί ανέμεναν την κίνηση αυτή, καθώς η απόφαση των ΗΑΕ να αποχωρήσουν από το καρτέλ έρχεται μετά από χρόνια ανοιχτής δυσαρέσκειας με την πολιτική του ΟΠΕΚ να περιορίζει την παραγωγή των μελών ως τρόπο ελέγχου των τιμών και σταθεροποίησης της αγοράς.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η αποχώρηση των ΗΑΕ είναι απίθανο να έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά, επειδή οι εξαγωγές των ΗΑΕ, όπως και όλων των γειτονικών τους χωρών, περιορίζονται επί του παρόντος από τον έλεγχο του Ορμούζ από το Ιράν.

«Οι χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψουν στους όγκους παραγωγής πριν από τον πόλεμο», ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της Wood Mackenzie, σύμφωνα με το Reuters.

Ο πρόεδρος Τραμπ χαιρέτισε την αποχώρηση των ΗΑΕ λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι υπέροχο». Ο πρόεδρος των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, ήταν «πολύ έξυπνος» και πιθανώς ήθελε να ακολουθήσει «τον δικό του δρόμο. Νομίζω ότι τελικά είναι καλό για τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, για τη μείωση του πετρελαίου, για τη μείωση των πάντων», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:07ΚΟΣΜΟΣ

«Προς τα πού είναι η φωλιά μου;» -Ένα θαλασσοπούλι κέρδισε το βραβείο «People’s Choice» στον διαγωνισμό Nikon Comedy Wildlife Awards

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστο το Λεκανοπέδιο - Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Πεντάγωνο: Ενημερώνει τον Τραμπ για τις στρατιωτικές επιλογές στο Ιράν – Αρχίζει ξανά ο πόλεμος;

09:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάστιγα το στεγαστικό στην Ελλάδα – Στα ύψη τα ενοίκια

08:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό: Να βάλει βάσεις πρόκρισης στο ΣΕΦ

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία δημιουργεί κοινή ναυτική δύναμη με εννέα ευρωπαϊκές χώρες, ως «συμπλήρωμα» του ΝΑΤΟ

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στοιχηματίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα γονατίσει το Ιράν – Τι κρύβεται πίσω από τη στρατηγική των ΗΠΑ

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 30.000 λουλούδια σε πλατείες και παρτέρια – Φυτεύτηκαν 23.150 δένδρα

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Newsbomb: Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα - Κάθε αριθμός και μια ζωή

08:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ κατά Γεωργιάδη: «Προσπαθεί να παρουσιάσει τη μετακίνηση της γιατρού ως το "αντίτιμο" που πρέπει να πληρώσει γιατί υπηρετεί το αγροτικό της σε νοσοκομείο της Αττικής»

08:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες εντόπισαν βακτήρια ηλικίας 40.000 ετών σε τούνελ - Έξι μήνες μετά επανεργοποιήθηκαν

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Αυτοκτονία ο θάνατος του 44χρονου - Ποιοι και γιατί παραποίησαν τον χώρο - Πέντε συλλήψεις

08:07ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Playoffs: Ζωντανοί οι Πίστονς με 45άρα του Κάνινγκχαμ – Προβάδισμα για τους Καβαλίερς

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Άνδρας οπλισμένος με σφυρί τραυμάτισε πέντε ανθρώπους

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ιστορία του καθηγητή-ντελιβερά που σόκαρε τον Τσίπρα στην Κρήτη

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ 25 δισεκατομμύρια δολάρια - Ο προϋπολογισμός της NASA για φετος

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έως 1.000 ίπποι και ακόμα πιο σπορ προσέγγιση για τις καινούργιες Alfa Romeo Giulia και Stelvio

07:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ασπίδα» Μητσοτάκη στο επιτελικό κράτος και άνοιγμα στους βουλευτές της ΝΔ

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Απροσπέλαστος ο Κηφισός, δύο τροχαία στην κάθοδο στον Αγιο Στέφανο

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Ving Rhames: Κατέρρευσε σε εστιατόριο ο γνωστός ηθοποιός - Τα νεότερα για την υγεία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:39ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσοπρίονα, σάκοι και φτυάρια: Πώς ο ράπερ D4vd σκότωσε και διαμέλισε την ανήλικη σύντροφό του

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Στα 125 δολάρια το βαρέλι, ρεκόρ από το 2022 - Το δημοσίευμα που έβαλε φωτιά στις αγορές

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της - Ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Αυτοκτονία ο θάνατος του 44χρονου - Ποιοι και γιατί παραποίησαν τον χώρο - Πέντε συλλήψεις

08:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ κατά Γεωργιάδη: «Προσπαθεί να παρουσιάσει τη μετακίνηση της γιατρού ως το "αντίτιμο" που πρέπει να πληρώσει γιατί υπηρετεί το αγροτικό της σε νοσοκομείο της Αττικής»

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Ving Rhames: Κατέρρευσε σε εστιατόριο ο γνωστός ηθοποιός - Τα νεότερα για την υγεία του

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι τα έκανε «γυαλιά-καρφιά» στη ΔΥΠΑ Βέροιας – Δυσανασχέτησε που δεν πληρώθηκε τέλος του μήνα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Conrad Athens The Ilisian: Αυτό είναι το «νέο Hilton» που άνοιξε ξανά τις πύλες του στους επισκέπτες

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ιστορία του καθηγητή-ντελιβερά που σόκαρε τον Τσίπρα στην Κρήτη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Με πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια ξεκινάει η επέλαση της κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δημιουργεί νέες ταξιαρχίες κομάντο σε Θράκη και Μικρά Ασία απέναντι από τα ελληνικά σύνορα - Έμφαση στον υβριδικό πόλεμο και λεονταρισμοί από αναλυτές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα απολογείται ο 89χρονος πιστολέρο: «Ήθελα να το κάνω τον χειμώνα, αλλά είχα δουλειές»

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Newsbomb: Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα - Κάθε αριθμός και μια ζωή

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έδωσε στίγμα ο Τσίπρας για το νέο κόμμα: Όνομα με «πυξίδα» και μήνυμα με Καζαντζάκη

10:40WHAT THE FACT

Μπορείς να τυφλωθείς ενώ κάνεις ντους - Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα λάθος

22:50ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα έβαλε στη θέση της την Τουρκία για τα Στενά των Δαρδανελίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ