Πετρέλαιο: Στα 125 δολάρια το βαρέλι, ρεκόρ από το 2022 - Το δημοσίευμα που έβαλε φωτιά στις αγορές

Snapshot Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε στα 124 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από το 2022, μετά από δημοσίευμα για πιθανές νέες στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στο Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σχεδιάζει σύντομες και ισχυρές επιθέσεις στο Ιράν, περιλαμβάνοντας στόχους υποδομών και ενδεχομένως κατάληψη μέρους των Στενών του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών λόγω απειλών της Τεχεράνης προς πλοία στα Στενά του Ορμούζ, διαταράσσοντας τις παγκόσμιες ενεργειακές μεταφορές.

Το Ιράν απείλησε να επιτεθεί σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ μετά από αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και Ισραήλ.

Στελέχη του ενεργειακού κλάδου συναντήθηκαν με τον Τραμπ για να συζητήσουν την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στην ενεργειακή αγορά των ΗΠΑ.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο χθες στην Ασία, μετά από δημοσίευμα ότι ο αμερικανικός στρατός πρόκειται να ενημερώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για νέα σχέδια για πιθανή δράση στον πόλεμο του Ιράν. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει ετοιμάσει σχέδιο για ένα κύμα «σύντομων και ισχυρών» επιθέσεων στο Ιράν, σε μια κίνηση που στοχεύει να λύσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Aυτό δείχνει ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων είτε για να προσπαθήσει να σπάσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις είτε για να καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα πριν τερματίσει τον πόλεμο.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 5% στα 124 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν αυτή την εβδομάδα, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, με την κεντρική πλωτή οδό των Στενών του Ορμούζ να παραμένει ουσιαστικά κλειστή.

Το ρεπορτάζ του Axios επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές, αναφέροντας ότι το σχεδιαζόμενο κύμα επιθέσεων πιθανότατα θα περιλαμβάνει στόχους υποδομών. Ένα άλλο σχέδιο επικεντρώθηκε στην κατάληψη μέρους του Ορμούζ, ώστε να μπορέσει να ανοίξει ξανά για εμπορική ναυτιλία, ανέφερε το Axios, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να περιλαμβάνει στρατεύματα επί του εδάφους.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate επίσης αυξήθηκε κατά 2,3% στα περίπου 109 δολάρια το βαρέλι. Το τρέχον συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent με παράδοση τον Ιούνιο πρόκειται να λήξει την Πέμπτη. Το πιο ενεργό συμβόλαιο του Ιουλίου αυξήθηκε κατά περίπου 2% στα περίπου 113 δολάρια στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι συμφωνίες για την αγορά ή την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια καθορισμένη ημερομηνία. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αποκλείσουν τα ιρανικά λιμάνια για όσο διάστημα η Τεχεράνη συνεχίζει να απειλεί τα πλοία που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα Στενά του Ορμούζ, διαταράσσοντας σοβαρά τις παγκόσμιες μεταφορές ενέργειας.

Το Ιράν ανταπέδωσε τις αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ απειλώντας να επιτεθεί σε πλοία που βρίσκονται στην πλωτή οδό, μέσω της οποίας συνήθως διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο 6% την Τετάρτη, μετά από αναφορές ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται για έναν «εκτεταμένο» αποκλεισμό του Ιράν.

Συνάντηση Τραμπ με παράγοντες του πετρελαϊκού κλάδου

Aξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε χθες (29/4) ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με στελέχη του ενεργειακού κλάδου για να συζητήσουν τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων του πολέμου στους Αμερικανούς καταναλωτές, πυροδοτώντας ανησυχίες στην αγορά σχετικά με μια εκτεταμένη διαταραχή του ενεργειακού εφοδιασμού.

Ο πρόεδρος και τα στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου «συζήτησαν τα βήματα που έχει κάνει ο Πρόεδρος Τραμπ για να ανακουφίσει τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και τα βήματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να συνεχίσουμε τον τρέχοντα αποκλεισμό για μήνες, εάν χρειαστεί, και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στους Αμερικανούς καταναλωτές», δήλωσε η πηγή του Λευκού Οίκου.

Η είδηση ​​των συνομιλιών του Τραμπ με στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου προκάλεσε ανησυχίες στην αγορά για μια εκτεταμένη διαταραχή του εφοδιασμού με πετρέλαιο, αναφέρει το Reuters, και ήρθε καθώς το Πεντάγωνο αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει κοστίσει στον αμερικανικό στρατό 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής.

«Οι προοπτικές για οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη επίλυση της σύγκρουσης στο Ιράν ή για το επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ παραμένουν αμυδρές», δήλωσε ο αναλυτής της αγοράς της IG, Τόνι Σικάμορ, σε σημείωμα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση.

Η έξοδος των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ

Σε μία παράλληλη εξέλιξη, τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι θα αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ και την ευρύτερη συμμαχία ΟΠΕΚ+ από την 1η Μαΐου. Οι ειδικοί ανέμεναν την κίνηση αυτή, καθώς η απόφαση των ΗΑΕ να αποχωρήσουν από το καρτέλ έρχεται μετά από χρόνια ανοιχτής δυσαρέσκειας με την πολιτική του ΟΠΕΚ να περιορίζει την παραγωγή των μελών ως τρόπο ελέγχου των τιμών και σταθεροποίησης της αγοράς.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η αποχώρηση των ΗΑΕ είναι απίθανο να έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά, επειδή οι εξαγωγές των ΗΑΕ, όπως και όλων των γειτονικών τους χωρών, περιορίζονται επί του παρόντος από τον έλεγχο του Ορμούζ από το Ιράν.

«Οι χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψουν στους όγκους παραγωγής πριν από τον πόλεμο», ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της Wood Mackenzie, σύμφωνα με το Reuters.

Ο πρόεδρος Τραμπ χαιρέτισε την αποχώρηση των ΗΑΕ λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι υπέροχο». Ο πρόεδρος των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, ήταν «πολύ έξυπνος» και πιθανώς ήθελε να ακολουθήσει «τον δικό του δρόμο. Νομίζω ότι τελικά είναι καλό για τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, για τη μείωση του πετρελαίου, για τη μείωση των πάντων», πρόσθεσε ο Τραμπ.

