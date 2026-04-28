BP: Υπερδιπλασιάστηκαν τα κέρδη της, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου

Στα πρώτα του αποτελέσματα από την έναρξη της σύγκρουσης, ο ενεργειακός γίγαντας ΒΡ ανακοίνωσε κέρδη ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, μετά από μια «εξαιρετική» απόδοση στις δραστηριότητες εμπορίας πετρελαίου. Το ποσό ήταν υψηλότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές και υπερδιπλάσιο από τα 1,38 δισ. δολάρια που ανακοινώθηκαν την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τα αποτελέσματα είναι τα πρώτα υπό τη νέα διευθύνουσα σύμβουλο Μεγκ Ο'Νιλ, η οποία ανέλαβε στις αρχές Απριλίου όταν ο προκάτοχός της, Μάρεϊ Όκινκλος, αποχώρησε μετά από λιγότερο από δύο χρόνια στον ρόλο.

Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, οδήγησε σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου, καθώς τα Στενά του Ορμούζ -από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγρού φυσικού αερίου - έχουν ουσιαστικά κλείσει.

Το αργό πετρέλαιο Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή περίπου στα 110 δολάρια το βαρέλι, σε σύγκριση με περίπου 73 δολάρια πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Η Ο'Νιλ δήλωσε ότι ανέλαβε καθήκοντα «σε μια εποχή που ο κλάδος μας λειτουργεί σε ένα περιβάλλον σύγκρουσης και πολυπλοκότητας».

Πρόσθεσε ότι η BP «συνεργάζεται με πελάτες και κυβερνήσεις για να προσφέρει καύσιμα όπου χρειάζεται, βοηθώντας στην ελαχιστοποίηση των διαταραχών και των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν στη ζωή των ανθρώπων».

Τα κέρδη στο τμήμα πελατών και προϊόντων της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει τη μονάδα εμπορίας πετρελαίου, αυξήθηκαν στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με μόλις 103 εκατομμύρια δολάρια πριν από ένα χρόνο. Ωστόσο, η BP δήλωσε ότι η παραγωγή της ήταν σταθερή στο τρίμηνο και οτι αναμένει πως η παραγωγή στο δεύτερο τρίμηνο θα είναι χαμηλότερη, εν μέρει λόγω των «επιπτώσεων της αναστάτωσης στη Μέση Ανατολή».

Οι περιβαλλοντικές ομάδες άσκησαν έντονη κριτική στα τελευταία αποτελέσματα της BP. Ο Μάικ Τσάιλντς, επικεφαλής επιστήμης, πολιτικής και έρευνας στους Φίλους της Γης, δήλωσε: «Όπως είδαμε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι γίγαντες των ορυκτών καυσίμων είναι κερδισμένοι όταν η παγκόσμια αστάθεια διογκώνει δραστικά τις τιμές των καυσίμων».

«Αλλά και πάλι, οι απλοί άνθρωποι είναι αυτοί που πληρώνουν το τίμημα όταν οι ραγδαίες τιμές της ενέργειας απειλούν να βυθίσουν το Ηνωμένο Βασίλειο σε μια ακόμη βαθύτερη κρίση κόστους ζωής».

Πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται να μειώσει την ευαλωτότητά του στις κρίσεις των τιμών της ενέργειας αυξάνοντας τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και παρέχοντας υποστήριξη για μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Οι λογαριασμοί φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος για τα περισσότερα νοικοκυριά στο Ηνωμένο Βασίλειο προστατεύονται προς το παρόν από το ανώτατο όριο τιμών ενέργειας.

Οι εταιρείες ενέργειας που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται σε φόρο απροσδόκητων κερδών που εισήχθη το 2022 ως απάντηση στα αυξανόμενα κέρδη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, ο φόρος ισχύει μόνο για τα κέρδη που πραγματοποιούνται από την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η BP έχει δηλώσει ότι οι δραστηριότητές της στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10% των παγκόσμιων κερδών της.