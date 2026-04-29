Συνάντηση Τραμπ με τους «ισχυρούς» του πετρελαϊκού κλάδου - Βενεζουέλα, Ορμούζ και εξαγωγές LNG

Έντονη είναι η κινητικότητα στο Οβάλ Γραφείο, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ και αντανακλά την έντονη ανησυχία που επικρατεί στην Ουάσιγκτον για την ενεργειακή ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του την προσωπάρχη Σούζι Γουάιλς και τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, υποδέχθηκε την Τρίτη μια ομάδα ισχυρών παραγόντων του πετρελαϊκού κλάδου, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουέρθ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν, η ατζέντα δεν περιορίστηκε μόνο στις εγχώριες γεωτρήσεις, αλλά επεκτάθηκε στην πορεία της παραγωγής στη Βενεζουέλα, στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία λόγω των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην πραγματικότητα, για τον Τραμπ τουλάχιστον, η πίεση έρχεται από τις αντλίες των βενζινάδικων, εκεί όπου ο μέσος Αμερικανός καταναλωτής βλέπει το κόστος να εκτοξεύεται στα 4,18 δολάρια ανά γαλόνι, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Η παγκόσμια αστάθεια και ο ρόλος του Ορμούζ

Οι Ρεπουμπλικάνοι στο Καπιτώλιο προετοιμάζονται για το πολιτικό κόστος που συνεπάγεται η άνοδος των καυσίμων, μια κατάσταση που συνδέεται άμεσα με την παράλυση των Στενών του Ορμούζ. Η συγκεκριμένη δίοδος, από την οποία διέρχεται το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πετρελαίου, παραμένει ουσιαστικά κλειστή, σπρώχνοντας τις τιμές σε πολυετή υψηλά.

Όπως ανακοινώθηκε από κυβερνητικούς αξιωματούχους, ο Λευκός Οίκος έχει ήδη προχωρήσει σε κινήσεις ανακούφισης, όπως η άρση των περιορισμών του νόμου Jones Act για να διευκολυνθεί η μεταφορά αγαθών μεταξύ των αμερικανικών λιμανιών, αν και τα περιθώρια παρέμβασης σε μια παγκόσμια αγορά που βρίσκεται υπό σοκ είναι αντικειμενικά περιορισμένα. Η αβεβαιότητα πλέον δεν αφορά μόνο τις τιμές, αλλά και τη μελλοντική ζήτηση, καθώς αν το κόστος παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα για μεγάλο διάστημα, ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς.

Ευκαιρίες μέσα στο χάος για το αμερικανικό LNG

Την ίδια ώρα, η πρωτοφανής διακοπή του εφοδιασμού από τη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα παράδοξο σκηνικό ευκαιρίας για τους Αμερικανούς εξαγωγείς. Καθώς το ιρανικό αδιέξοδο συνεχίζεται, η παγκόσμια αγορά στρέφεται με μεγαλύτερη ένταση προς το αμερικανικό αργό και το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), γεμίζοντας τα κενά που αφήνουν οι αποκλεισμένες περιοχές. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, υπογραμμίζοντας πως η ενέργεια δεν είναι πια απλώς ένα οικονομικό ζήτημα, αλλά ο κεντρικός πυλώνας της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ. Οι εταιρείες πετρελαίου τηρούν μια λεπτή ισορροπία, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία της αυξημένης ζήτησης, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να διαχειριστούν τους κινδύνους που κρύβει ένας παρατεταμένος πόλεμος στη σημαντικότερη ενεργειακή ζώνη του πλανήτη.

