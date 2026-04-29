Το καλοκαίρι του χάους: Ο πόλεμος στο Ιράν αλλάζει τις διακοπές μας

Snapshot Ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει κατά 84% τις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών από τις 28 Φεβρουαρίου, δημιουργώντας σημαντικές προκλήσεις στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία.

Οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη και ακυρώσεις πτήσεων, με εταιρείες όπως η Scandinavian Airlines και η Lufthansa να μειώνουν σημαντικά τα δρομολόγιά τους.

Η αύξηση των τιμών εισιτηρίων φτάνει έως και 24% σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε διαδρομές μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Ασίας, όπου οι τιμές πτήσεων αυξήθηκαν έως 76%.

Η έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών και οι περιορισμοί στον εναέριο χώρο προκαλούν μειώσεις χωρητικότητας και επιβραδύνουν την ανάκαμψη του τουρισμού μετά την πανδημία.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και αν λήξει άμεσα ο πόλεμος, είναι ήδη πολύ αργά για να αποτραπούν οι σοβαρές επιπτώσεις στις καλοκαιρινές διακοπές του 2025.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πρόκληση από την πανδημία COVID-19, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει τις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών και διαταράσσει τα ταξίδια στη Μέση Ανατολή, ρίχνοντας σκιά στην καλοκαιρινή περίοδο των διακοπών. Οι αερομεταφορείς έχουν σε μεγάλο βαθμό ξεπεράσει την κρίση με αντισταθμιστικά μέτρα που έχουν περιορίσει το κόστος, καθώς η τιμή των καυσίμων αεροσκαφών έχει αυξηθεί κατά 84% από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, θα μπορούσαν όμως να αντιμετωπίσουν δραματικές ελλείψεις εάν ο πόλεμος δεν τελειώσει σύντομα.

«Υπάρχει κίνδυνος να δούμε δελτίο καυσίμων, ιδιαίτερα στην Ασία και την Ευρώπη», δήλωσε χθες στο Reuters ο Γουίλι Γουόλς, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών , προσθέτοντας ότι η προσφορά παραμένει ισχυρή προς το παρόν. Πρόσθεσε ωστόσο, ότι η κατάσταση δεν ήταν ακόμη τόσο άσχημη όσο η αναστάτωση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 το 2020, η οποία οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση της ζήτησης ταξιδιών και σε απώλειες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον τομέα των αερομεταφορών. «Νομίζω ότι η COVID ήταν σε εντελώς διαφορετική κλίμακα», πρόσθεσε. «Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι, στην πραγματικότητα, ένα ζήτημα κόστους για τις αεροπορικές εταιρείες. Η υποκείμενη ζήτηση παραμένει ισχυρή και αυτό είναι θετικό».

Ο πόλεμος έχει πλήξει τις μετοχές των αεροπορικών εταιρειών, με τις ειρηνευτικές συνομιλίες να ξεκινούν και να διακόπτονται ξανά για τον τερματισμό της σύγκρουσης και το άνοιγμα των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ, ώστε να ομαλοποιηθούν οι παγκόσμιες ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου, με φόντο τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες.

Οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν τώρα ότι τα μέτρα που έχουν λάβει -τα οποία βοηθούν στο κλείδωμα καθορισμένων τιμών- εξαντλούνται, με τις προοπτικές να γίνονται ολοένα και πιο δυσοίωνες, καθώς οι άνθρωποι καθυστερούν την κράτηση ταξιδιών ή κάνουν σχέδια για διακοπές πιο κοντά στο σπίτι τους για να αποφύγουν πιθανές διαταραχές και υψηλότερες τιμές. Η υπουργός Ενέργειας της Σουηδίας, Έμπα Μπους, εξέδωσε την Τρίτη «έγκαιρη προειδοποίηση» για πιθανές ελλείψεις καυσίμων για αεροσκάφη, παρά την καλή τρέχουσα προσφορά, προειδοποιώντας τους Σουηδούς να εξετάσουν ξανά τα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair Μάικλ Ο'Λίρι πάντως υποβάθμισε τις ανησυχίες. «Πιστεύουμε ότι ο κίνδυνος διακοπής του εφοδιασμού υποχωρεί », δήλωσε στο Reuters, επικαλούμενος συνομιλίες με προμηθευτές σε όλη την Ευρώπη νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Είναι αργά για να σωθούν οι καλοκαιρινές διακοπές»

Ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ άνοιγαν μόνιμα σήμερα θα ήταν ήδη πολύ αργά για να σωθούν οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές, προειδοποιούν οι ειδικοί. Ο Νταν Γιόργκενσεν, επίτροπος ενέργειας της ΕΕ, προειδοποίησε πρόσφατα ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια «πολύ σοβαρή κρίση», καθώς η έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών απειλεί να προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στα σχέδια εκατομμυρίων ταξιδιωτών.

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες μετακυλίουν ήδη το επιπλέον κόστος στους πελάτες, αυξάνοντας τις χρεώσεις για τις αποσκευές και άλλα πρόσθετα έξοδα, μέσω υψηλότερων τιμών εισιτηρίων και επιβαρύνσεων καυσίμων. Η Scandinavian Airlines έχει ακυρώσει περίπου 1000 αναχωρήσεις, η Lufthansa ακολούθησε το παράδειγμά της, καταργώντας 20.000 δρομολόγια, ενώ η Air France-KLM επιβάλλει επιπλέον χρέωση 100 ευρώ στα εισιτήρια μεγάλων αποστάσεων.

Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, αεροπορικές εταιρείες όπως οι United, American, Delta και Southwest δαπάνησαν περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα κατά μέσο όρο σε καύσιμα το 2025. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει συμβάλει στην αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων, με τα φθηνότερα εισιτήρια οικονομικής θέσης να κοστίζουν κατά μέσο όρο έως και 24% περισσότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με νέα έρευνα. Η έκθεση, από την εταιρεία συμβούλων Teneo, αναφέρει ότι οι περιορισμοί στον εναέριο χώρο που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση έχουν αναγκάσει τις αεροπορικές εταιρείες να αναδρομολογήσουν πολλές πτήσεις, αυξάνοντας την ποσότητα καυσίμων που πρέπει να χρησιμοποιούν.

Υπήρξε επίσης σημαντική απώλεια χωρητικότητας σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων που συνήθως εξυπηρετούνται από αερομεταφορείς του Κόλπου, οι δραστηριότητες των οποίων έχουν διαταραχθεί σοβαρά. Παρόλο που οι ανταγωνιστικές αεροπορικές εταιρείες έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους σε ορισμένους προορισμούς μεγάλων αποστάσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν λιγότερες διαθέσιμες θέσεις από το κανονικό.

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν εκτοξευθεί από περίπου 85-90 δολάρια ανά βαρέλι σε 150-200 δολάρια ανά βαρέλι τις τελευταίες εβδομάδες. Η μεγαλύτερη επίδραση στις τιμές των εισιτηρίων έχει γίνει αισθητή στις διαδρομές μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Ασίας, αναφέρει η έκθεση. Μια πτήση από το Λονδίνο προς τη Μελβούρνη τον Ιούνιο κοστίζει πλέον 76% περισσότερο από ό,τι πέρυσι, ενώ η τιμή μιας πτήσης από το Χονγκ Κονγκ προς το Λονδίνο έχει αυξηθεί κατά 72%.

