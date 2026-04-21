Επίτροπος Ενέργειας ΕΕ: Έρχονται μέτρα για τα αεροπορικά καύσιμα

Όσα δήλωσε ο Νταν Γιόργκενσεν - Προετοιμάζεται η ΕΕ για τις πιθανές ελλείψεις στα καύσιμα 

Παναγιώτης Βελισσάρης

Αεροσκάφος της Lufthansa σταθμευμένο στην πίστα του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης

Για δύσκολο καλοκαίρι με φόντο την ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ προειδοποίησε από τη Μαδρίτη ο επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν.

Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει στη λήψη μέτρων για να αντιμετωπίσει την έλλειψη καυσίμων στα αεροσκάφη. «Αν χρειαστεί, μπορεί να αναδιανείμουμε και να μοιραστούμε τα διαθέσιμα καύσιμα αεροσκαφών» είπε.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει για ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών μέσα σε λίγες εβδομάδες, ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν που έχει μπλοκάρει την κύρια διαδρομή εφοδιασμού μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Περίπου το 75% του εφοδιασμού της Ευρώπης σε καύσιμα αεροσκαφών προέρχεται από τη Μέση Ανατολή.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:35ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Εντοπίστηκε νεκρή χελώνα καρέτα - καρέτα - Φωτογραφίες και βίντεο

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 300 ευρώ σε μουσικούς του δρόμου στη Νέα Παραλία επειδή χρησιμοποιούσαν ενισχυτές και μικρόφωνο

13:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

EuroLeague: Προπονητής της χρονιάς ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια, ξεπέρασε τον Μασιούλις

13:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία για τις τροποποιητικές

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται και πληθύνονται οι μετακλητοί υπάλληλοι: 1.753 το 2013, 3.646 τον Οκτώβριο του 2025

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών 31χρονη γυναίκα - Η σύνδεσή της με τη Μυρτώ και τον 23χρονο

13:18ANNOUNCEMENTS

«Η Δίκη» ξανά ενώπιον του κοινού - Η παράσταση του Άρη Μπινιάρη επιστρέφει για 2η σεζόν

13:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για 21η Απριλίου: Η θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Aίγυπτος: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σπάνιο πάπυρο της Ιλιάδας μέσα σε μούμια 1600 ετών

13:08ANNOUNCEMENTS

Super apps: το «όλα-σε-ένα» μοντέλο κατακτά την Ευρώπη

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής Μοσάντ: «Οι Ιρανοί θα συνεχίσουν να λένε ψέματα - Ο αγώνας μας για το Ισραήλ δεν έχει τελειώσει»

12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει το timologio της ΑΑΔΕ - Διαθέσιμη από αύριο νέα αναβαθμισμένη έκδοση της εφαρμογής

12:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Οι θέσεις της Ελλάδας για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

12:50LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Η ανάρτησή της «έκλεψε» τις εντυπώσεις - «Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει»

12:49WHAT THE FACT

Εικόνες από το ρόβερ της NASA στον Άρη δείχνουν σχηματισμό που θυμίζει λέπια ερπετού

12:47ΕΛΛΑΔΑ

ΓΣΕΕ: Πώς επανεξελέγη ο Παναγόπουλος παρά τις εκκρεμείς υποθέσεις σε βάρος του

12:43ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Τον γύρισα και είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι» - Η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του 11χρονου Μάριου που δέχθηκε «αδέσποτη» σφαίρα στο Μενίδι

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη

12:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πίνακες με τους συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:17LIFESTYLE

Zoe Saldana: Η ηθοποιός γίνεται το νέο πρόσωπο της Lancôme - «Αυτή η συνεργασία ήρθε τη σωστή στιγμή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μεγάλο ποσοστό υπερ των πρόωρων εκλογών - Σταθερή πρωτιά ΝΔ και πρώτη καταγραφή για το κόμμα Καρυστιανού

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

12:43ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Τον γύρισα και είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι» - Η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του 11χρονου Μάριου που δέχθηκε «αδέσποτη» σφαίρα στο Μενίδι

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών 31χρονη γυναίκα - Η σύνδεσή της με τη Μυρτώ και τον 23χρονο

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κινητό της 19χρονης «ψηφιακός μάρτυρας» της αλήθειας που δεν λέει κανείς - Τι αποκαλύπτει

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Να απαλλαγεί ο Νίκος Ρωμανός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι πρότεινε η εισαγγελέας, για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους το 2024

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Φωτιάδου: Η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Νεοχωρούδα

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Κάηκε ολοσχερώς το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που συνέταξε το πόρισμα για τα Τέμπη - Φωτογραφίες

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Έβαλαν στην τσέπη» εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για drones - Αγόραζαν ακριβά ρούχα και αρώματα

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

12:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πίνακες με τους συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - Αναλυτικά το πρόγραμμα

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: «Κομφούζιο» και ταλαιπωρία με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τι απαντά ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

12:50LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Η ανάρτησή της «έκλεψε» τις εντυπώσεις - «Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει»

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη

11:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Υποτροφίες σε φοιτητές του ΕΚΠΑ για ακόμη μία χρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ