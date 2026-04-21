Επίτροπος Ενέργειας ΕΕ: Έρχονται μέτρα για τα αεροπορικά καύσιμα

Για δύσκολο καλοκαίρι με φόντο την ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ προειδοποίησε από τη Μαδρίτη ο επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν.

Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει στη λήψη μέτρων για να αντιμετωπίσει την έλλειψη καυσίμων στα αεροσκάφη. «Αν χρειαστεί, μπορεί να αναδιανείμουμε και να μοιραστούμε τα διαθέσιμα καύσιμα αεροσκαφών» είπε.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει για ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών μέσα σε λίγες εβδομάδες, ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν που έχει μπλοκάρει την κύρια διαδρομή εφοδιασμού μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Περίπου το 75% του εφοδιασμού της Ευρώπης σε καύσιμα αεροσκαφών προέρχεται από τη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης