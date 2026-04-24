Politico: Πώς αλλάζει τις διακοπές μας ο πόλεμος στο Ιράν -Τα 3 σενάρια για το καλοκαίρι στην Ευρώπη

Snapshot Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί διακοπή στην αποστολή καυσίμων μέσω των Στενών του Ορμούζ, αυξάνοντας το κόστος και τον κίνδυνο ελλείψεων στα καύσιμα αεροσκαφών στην Ευρώπη.

Ακόμη και με άμεσο τέλος του πολέμου, η επιστροφή σε κανονικά επίπεδα προσφοράς καυσίμων θα χρειαστεί μήνες, διατηρώντας υψηλές τιμές εισιτηρίων όλο το καλοκαίρι.

Το πιθανότερο σενάριο είναι μερική επαναλειτουργία της ναυτιλίας και αβέβαιη προσφορά καυσίμων, με ακυρώσεις πτήσεων μικρών αποστάσεων και περιορισμούς σε ορισμένα αεροδρόμια.

Εάν η διακοπή συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι, υπάρχει κίνδυνος εξάντλησης των αποθεμάτων καυσίμων στην Ευρώπη, με πιθανή πλήρη μείωση της ζήτησης πτήσεων και σοβαρές επιπτώσεις στον αεροπορικό τομέα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει σχέδια έκτακτης ανάγκης και προειδοποιεί για πιθανή ανάγκη διαμοιρασμού αποθεμάτων καυσίμων μεταξύ κρατών

μελών.

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων αναμένεται να παραμείνουν στα ύψη και τα κέρδη των εταιρειών υπό πίεση, καθώς η συνεχιζόμενη διακοπή της αποστολής καυσίμων μέσω των Στενών του Ορμούζ αυξάνει το κόστος και τον κίνδυνο ελλείψεων ακριβώς την ώρα που ξεκινά η περίοδος αιχμής των ταξιδιών.

Η ΕΕ δεν παράγει αρκετά καύσιμα αεριωθούμενων για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση. Η δυναμικότητά της σε διύλιση μπορεί να καλύψει το πολύ το 70% των αναγκών των αεροπορικών εταιρειών. Οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων μέσω του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει στις αεροπορικές εταιρείες αγωνία για εφοδιασμό. Το πόσο σοβαρές θα γίνουν οι επιπτώσεις θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα επιστρέψει η ναυτιλία στην κανονικότητα. Το POLITICO εξετάζει τρία πιθανά σενάρια, από το καλύτερο στο χειρότερο:

Ο πόλεμος τελειώνει, τα Στενά ανοίγουν ξανά

Ένα γρήγορο τέλος του πολέμου και το άνοιγμα του Ορμούζ δεν θα έλυνε την κρίση με τα καύσιμα των αεροσκαφών από τη μια μέρα στην άλλη, καθώς τα δεξαμενόπλοια θα χρειάζονταν ακόμα περισσότερο από έναν μήνα για να φτάσουν στην Ευρώπη από τον Κόλπο.

Ο Γουίλι Γουόλς, γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), προειδοποίησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ακόμη και σε ένα τέτοιο σενάριο, «θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψουμε εκεί που χρειάζεται η προσφορά». Η έλλειψη καυσίμων για αεροσκάφη σημαίνει ότι οι τιμές των εισιτηρίων πιθανότατα θα παραμείνουν υψηλές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ωστόσο, μια ταχεία επίλυση της σύγκρουσης θα μπορούσε να αποτρέψει εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων ή πολιτικά μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης ταξιδιών, δήλωσε ο Τζορτζ Σο, ανώτερος αναλυτής πετρελαίου στην εταιρεία συμβούλων ενέργειας Kpler.

Ο Φρεντερίκ Ντελό, αντιπρόεδρος στη Διεθνή Ομοσπονδία Ενώσεων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και συγγραφέας πρόσφατης έκθεσης για το θέμα, προειδοποίησε ότι ακόμη και σε αυτό το βέλτιστο σενάριο, «η Ευρώπη πιθανότατα θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει αυξημένες τιμές καυσίμων καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού», αν και το μπλοκ θα γλιτώσει από μεγάλης κλίμακας ελλείψεις καυσίμων στα αεροδρόμια. «Αλλά αν αυτό συνεχιστεί για μερικές ακόμη εβδομάδες, δεν θα είναι θέμα τιμής· θα είναι θέμα προσφοράς», είπε.

Μερική επαναλειτουργία, άνιση τροφοδοσία

Το πιο πιθανό αποτέλεσμα, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, είναι η μερική επίλυση της σύγκρουσης μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, με την επανέναρξη της ναυτιλίας κατά διαστήματα. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι τιμές των καυσίμων αεριωθούμενων θα παρέμεναν υψηλές και η προσφορά θα ήταν αβέβαιη, πράγμα που σημαίνει ότι «πτήσεις με χαμηλές επιδόσεις [θα μπορούσαν] να ακυρωθούν και ορισμένα αεροδρόμια [θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν] περιοδικούς περιορισμούς καυσίμων», έγραψε ο Ντελό.

Οι πτήσεις αναψυχής μεγάλων αποστάσεων και οι λιγότερο δημοφιλείς περιφερειακές διαδρομές πιθανότατα θα είναι οι πρώτες στην κατηγορία των πτώσεων, ανέφερε το έγγραφο. Λόγω των υψηλών τιμών στα εισιτήρια, «οι άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται να οδηγήσουν για τις διακοπές τους ή... η τάση του staycation μπορεί να επιστρέψει», δήλωσε ο Άντριου Τσάρλτον, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας Aviation Advocacy.

Υπό ένα τέτοιο σενάριο, είπε ότι οι αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να μειώσουν περισσότερες σύντομες περιφερειακές πτήσεις, αλλά οι πιο κερδοφόρες μεγαλύτερες διαδρομές που εξυπηρετούνται από λιγότερες αεροπορικές εταιρείες πιθανότατα θα ήταν ασφαλείς. «Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν στην πραγματικότητα οι επιβάτες είναι η τιμή, που σημαίνει επιβάρυνση καυσίμων, λιγότερες εκπτώσεις στις τιμές και μειωμένη συχνότητα πτήσεων σε οριακές διαδρομές», δήλωσε η Μαρίνα Ευθυμίου, καθηγήτρια αεροπορίας στο Πανεπιστήμιο της Πόλης του Δουβλίνου.

Η Lufthansa έχει ήδη δηλώσει ότι θα ακυρώσει 20.000 πτήσεις τους επόμενους μήνες για να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων και δεν είναι η μόνη . Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν επίσης δηλώσει ότι οι αυξήσεις τιμών θα μετακυλιστούν στους καταναλωτές. «Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, γιατί διαφορετικά θα χρεοκοπήσουμε σε λίγους μήνες», δήλωσε ο Σεμπαστιάν Ζυστούμ, ανώτερος αντιπρόεδρος της Air France-KLM, σε πρόσφατη εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να ξεμείνει από καύσιμα αεροσκαφών μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Τα αεροδρόμια αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα. «Τα αεροδρόμια βρίσκονται στη μέση εδώ», είπε ο Τσάρλτον. «Είναι οι κάτοχοι των καυσίμων, αλλά δεν τα αγοράζουν... Αν δεν έχουν καύσιμα, τότε οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα πετάξουν προς αυτά. Και αυτό είναι σαφώς ένα μεγάλο πρόβλημα».

Ο πόλεμος συνεχίζεται

Εάν η διακοπή της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, «τα ευρωπαϊκά αποθέματα [καυσίμων] αεριωθούμενων κινδυνεύουν να παραβιάσουν τα λειτουργικά ελάχιστα», προειδοποίησε η εταιρεία Kpler. Σε εκείνο το σημείο, η αντίδραση της αγοράς καυσίμων αεριωθούμενων θα στραφεί σε «πλήρη δελτίωση της ζήτησης».

Σύμφωνα με την Ευθυμίου, «αν αυτό κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο, οι ελλείψεις [καυσίμων] μπορούν να αλλάξουν εντελώς το τοπίο προς την κατανομή καυσίμων [στην Ευρώπη και την Ασία] όπου έχουμε μεγάλη εξάρτηση από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής», είπε.

«Συνολικά, ωστόσο, ολόκληρος ο τομέας είναι εκτεθειμένος και αυτό είναι ουσιαστικά χειρότερο από μια κανονική αύξηση της τιμής του πετρελαίου, επειδή πρόκειται για δύο προβλήματα ταυτόχρονα: την τιμή και την φυσική προσφορά», πρόσθεσε.

Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απορρίψει το πιο καταστροφικό σενάριο έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών στα αεροδρόμια της ΕΕ, εξακολουθεί να καταρτίζει σχέδια έκτακτης ανάγκης. Ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας προειδοποίησε την Τρίτη ότι οι χώρες ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούν τα αποθέματα καυσίμων έκτακτης ανάγκης που διαθέτουν σε περίπτωση που προκύψουν ελλείψεις.

Υπάρχει επίσης κίνδυνος για δευτερογενείς επιπτώσεις στην ευρύτερη αεροπορική βιομηχανία. Εάν οι ακυρώσεις υπερβούν το 10% των κανονικών επιπέδων κυκλοφορίας, οι πάροχοι ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δεν θα αντιμετωπίσουν μείωση των εσόδων μόνο επειδή θα πετούν λιγότερες πτήσεις, αλλά και οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να αντισταθμίσουν τις απώλειες, καταλήγοντας «διπλά τιμωρημένες».

Οι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι, καθώς βασίζονται στην υψηλή αξιοποίηση των αεροσκαφών, τα πυκνά δρομολόγια και τη ζήτηση που είναι ευαίσθητη στις τιμές. Ένα ευρύ σοκ καυσίμων αποδυναμώνει ακριβώς αυτό το μοντέλο, λένε οι ειδικοί.