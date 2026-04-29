Τι σημαίνει η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ

Η αποχώρηση ενός εκ των μεγαλύτερων παραγωγών του Οργανισμού λαμβάνει χώρα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία

Ορέστης Ομράν-Κουκουβιτάκης

Στιγμιότυπο από διυλιστήριο στην Ουγγαρία

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, οι διεθνείς ενεργειακές αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με πρωτοφανείς πιέσεις. Στο ήδη τεταμένο περιβάλλον, έρχεται να προστεθεί η αιφνίδια, αλλά καθόλου τυχαία, απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC) και OPEC+ έπειτα από έξι δεκαετίες συμμετοχής, επικαλούμενα την αναθεώρηση της ενεργειακής τους στρατηγικής. Εν μέσω τριβών στο εσωτερικό του Οργανισμού, η κίνηση αυτή αφενός εγείρει σειρά ερωτημάτων, αφετέρου εντείνει την αβεβαιότητα που επικρατεί στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

Η αποχώρηση ενός εκ των μεγαλύτερων παραγωγών του Οργανισμού λαμβάνει χώρα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς, ως αποτέλεσμα της έντασης στη Μέση Ανατολή. Αν και ο OPEC ιδρύθηκε με σκοπό τη σταθεροποίηση της πετρελαϊκής αγοράς μέσω μιας συντονισμένης πολιτικής ελέγχου της προσφοράς, τα σημερινά δεδομένα φαίνεται να επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο και την αποτελεσματικότητά του. Εξάλλου ο ρόλος του οργανισμού έχει επανειλημμένα τεθεί υπό αμφισβήτηση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος έχει συνδέσει την στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στον Κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου.

Προς το παρόν, οι τιμές του πετρελαίου σήμερα εμφανίζουν μια μικρή μείωση, η οποία ερμηνεύεται ως προσδοκία της αγοράς πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα διαθέσουν μεγαλύτερες ποσότητες στην αγορά, καθώς δεν θα υπάρχουν πλέον οι δεσμεύσεις προς τον OPEC. Ωστόσο μια τέτοια προσδοκία είναι μάλλον αβάσιμη δεδομένης της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ που δεν επιτρέπει σε περισσότερα δεξαμενόπλοια να προσεγγίσουν. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν την προσέγγιση των HAE θα ακολουθήσουν και άλλα μέλη, πράγμα που επηρεάσει σημαντικά την επιρροή και την λειτουργία του μεγαλύτερου θεσμοποιημένου καρτέλ στη διεθνή αγορά ενέργειας.

