ΟΠΕΚ: Τα Εμιράτα ανοίγουν τον δρόμο για αποχώρηση κι άλλων κρατών-μελών - Ανησυχία για ντόμινο

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+ , καταφέρνοντας ένα βαρύ πλήγμα στις ομάδες εξαγωγής πετρελαίου και στον de facto ηγέτη τους, τη Σαουδική Αραβία, σε μια εποχή που ο πόλεμος του Ιράν έχει προκαλέσει ένα ιστορικό ενεργειακό σοκ και έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία.

Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) από τον OPEC+ θα μπορούσε να οδηγήσει και άλλα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα, επιχειρώντας να απεγκλωβιστούν από τους περιορισμούς παραγωγής του καρτέλ, σύμφωνα με ανάλυση ειδικού στο παγκόσμιο δίκτυο του CNN.

«Αν υπάρχει στιγμή για αποχώρηση, αυτή είναι τώρα», δήλωσε ο Robin Mills, διευθύνων σύμβουλος της Qamar Energy, μιας συμβουλευτικής εταιρείας με έδρα το Ντουμπάι, σε συνέντευξή του στο CNN. Όπως πρόσθεσε, «ενδέχεται να δείτε και το Καζακστάν να αποχωρεί, καθώς πρόκειται για έναν ακόμη σημαντικό παραγωγό που επιδιώκει να αυξήσει την παραγωγή του».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν εδώ και καιρό ασκήσει πίεση για υψηλότερα ποσοστά παραγωγής τόσο στον OPEC όσο και στον OPEC+, επιδιώκοντας να επεκτείνουν σημαντικά την παραγωγική τους δυναμικότητα πέρα από τα όρια που τους έχουν αποδοθεί.

Σύμφωνα με τον Mills, οι υφιστάμενες ποσοστώσεις περιορίζουν την παραγωγή των ΗΑΕ σε περίπου 3,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ εκτιμά ότι χωρίς αυτούς τους περιορισμούς η παραγωγή θα μπορούσε σχεδόν να διπλασιαστεί.

Ο OPEC είναι ένας οργανισμός πετρελαιοεξαγωγικών χωρών που συντονίζει την παραγωγή με στόχο τον έλεγχο της προσφοράς και των τιμών.

Ο OPEC+ αποτελεί ευρύτερη συμμαχία που περιλαμβάνει τη Ρωσία και άλλες χώρες εκτός του βασικού οργανισμού.

Αντίθετα, ο Μάικλ Μπράουν από την Pepperston, εκτιμά ότι ενώ, αναμφίβολα, πρόκειται για ένα καθοριστικό γεγονός για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της κίνησης είναι πιθανό να είναι σχετικά περιορισμένες.

Καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζεται και τα Στενά του Ορμούζ παραμένει αδιάβατο, το πιο σημαντικό ζήτημα για την αγορά αργού πετρελαίου δεν είναι η παραγωγή, αλλά η αποστολή του προϊόντος εκεί που χρειάζεται.

Διαβάστε επίσης