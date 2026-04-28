Τα ΗΑΕ θα αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ την 1η Μαΐου - Πλήγμα για τις ομάδες εξαγωγέων πετρελαίου

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα αποχωρήσουν από τον Οργανισμό Χωρών Εξαγωγέων Πετρελαίου (ΟΠΕΚ) την 1η Μαΐου, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ, WAM.

Η απόφαση της χώρας έρχεται έπειτα από έξι δεκαετίες που ήταν μέλος του Οργανισμού, και συνάδει με το μακροπρόθεσμο στρατηγικό και οικονομικό «όραμα» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την ανάπτυξη του ενεργειακού τους τομέα, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης των επενδύσεων στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ αποτελεί πλήγμα για τις ομάδες εξαγωγέων πετρελαίου και στον ηγέτη τους, τη Σαουδική Αραβία, σε μια περίοδο που ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει σοκ στον τομέα της ενέργειας και έχει αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία.

Οι παραγωγοί του ΟΠΕΚ στον Κόλπο αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες στη μεταφορά των εξαγωγών τους μέσω των Στενών του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται συνήθως το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, λόγω των απειλών και των επιθέσεων του Ιράν εναντίον πλοίων.

Ωστόσο, η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ αποτελεί μεγάλη νίκη για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κατηγορήσει τον οργανισμό ότι «εκμεταλλεύεται τον υπόλοιπο κόσμο» φουσκώνοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Ο Τραμπ έχει επίσης συνδέσει τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον Κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου, λέγοντας ότι ενώ οι ΗΠΑ υπερασπίζονται τα μέλη του ΟΠΕΚ, αυτά «εκμεταλλεύονται την κατάσταση επιβάλλοντας υψηλές τιμές πετρελαίου».

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την κριτική που άσκησαν τα ΗΑΕ προς τα άλλα αραβικά κράτη, επειδή «δεν έκαναν αρκετά» για να τα προστατευτούν από τις πολυάριθμες ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Ανουάρ Γκαργκάς, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, επέκρινε την αντίδραση των αραβικών κρατών και των κρατών του Κόλπου στις ιρανικές επιθέσεις, κατά την διάρκεια συνεδρίασης των χωρών Κόλπου, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

«Οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου υποστήριξαν η μία την άλλη σε υλικοτεχνικό επίπεδο, αλλά πολιτικά και στρατιωτικά, πιστεύω ότι η στάση τους ήταν η πιο αδύναμη στην ιστορία», δήλωσε ο Γκαργκάς. «Περίμενα αυτή την αδύναμη στάση από τον Αραβικό Σύνδεσμο και δεν με εκπλήσσει, αλλά δεν την περίμενα από το Συμβούλιο Συνεργασίας (του Κόλπου) και αυτό με εκπλήσσει», κατέληξε.