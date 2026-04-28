ΟΠΕΚ: Η αποχώρηση των Εμιράτων αφαιρεί 3,2 εκατ. βαρέλια - Το Brent πάνω από τα 110 ευρώ το βαρέλι

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ και τον ευρύτερο συνασπισμό ΟΠΕΚ+, με ισχύ από την 1η Μαΐου.

Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας βυθίστηκαν σε κατάσταση υψηλής αστάθειας την Τρίτη, καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασαν το όριο των 111 δολαρίων ανά βαρέλι.

Η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 3,4% στα 111,67 δολάρια ανά βαρέλι μετά την ανακοίνωση, διευρύνοντας τα κέρδη από την κορύφωση του Φεβρουαρίου στα 119,50 δολάρια κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν απότομα, συνεχίζοντας μια ανοδική τάση που συνεχίζεται εδώ και αρκετές ημέρες. Γύρω στις 2:05 μ.μ. στο Παρίσι, η τιμή του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI), του αμερικανικού σημείου αναφοράς για παράδοση τον Ιούνιο, αυξήθηκε κατά 4,94% στα 101,13 δολάρια (86,60 ευρώ), μετά από άνοδο άνω του 5%. Το αργό πετρέλαιο Brent από τη Βόρεια Θάλασσα, για παράδοση τον ίδιο μήνα, αυξήθηκε κατά 3,79% στα 112,33 δολάρια (96,19 ευρώ).

Τα Εμιράτα, ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός του ΟΠΕΚ με 3,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως πίσω από τη Σαουδική Αραβία με 9,1 εκατομμύρια και το Ιράκ με 4,3 εκατομμύρια, αφαιρούν από το πετρελαϊκό καρτέλ την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα που ιστορικά είχε χρησιμοποιηθεί για την αντιστάθμιση των διαταραχών του εφοδιασμού και τη διατήρηση των κατώτατων ορίων τιμών.

Τα ΗΑΕ έχουν σχεδιάσει να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου κατά 30% από τα τρέχοντα επίπεδα των 3,2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, μια αύξηση που απαγορεύουν οι υφιστάμενες ποσοστώσεις παραγωγής του ΟΠΕΚ και του ΟΠΕΚ+.

Η βασική υπόθεση υποστηρίζει ότι τα ΗΑΕ θα υλοποιήσουν την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ την 1η Μαΐου και θα αναπτύξουν την ευελιξία πολιτικής που έχουν αποκτήσει για να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου κατά 30% από τα τρέχοντα επίπεδα των 3,2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, εισάγοντας περίπου 1 εκατομμύριο επιπλέον βαρέλια ημερησίως στην παγκόσμια προσφορά.

Η αυξημένη προσφορά που προκαλεί καθοδική πίεση στις τιμές αποτυγχάνει εάν οι φυσικές ναυτιλιακές οδοί παραμείνουν ανενεργές. Εάν οι ιρανικές επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ συνεχιστούν, εμποδίζοντας τις εξαγωγές αργού πετρελαίου των ΗΑΕ, οι προγραμματισμένες αυξήσεις παραγωγής δεν μπορούν να φτάσουν στις παγκόσμιες αγορές, εξαλείφοντας την αναμενόμενη καθοδική πίεση στις τιμές του αργού πετρελαίου Brent.

Οι επενδυτές που παρακολουθούν αυτήν την υπόθεση θα πρέπει να επαληθεύσουν την επίσημη εκτέλεση της απόσυρσης των ΗΑΕ την 1η Μαΐου μέσω δηλώσεων του Υπουργείου Ενέργειας και Υποδομών των ΗΑΕ. Μετά από οποιοδήποτε άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ο καθοριστικός παράγοντας είναι εάν οι προσθήκες στην προσφορά των ΗΑΕ μπορούν να σταθεροποιήσουν το αργό πετρέλαιο Brent κάτω από τα 110 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ οι χώρες ταυτόχρονα αναπληρώνουν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου που έχουν αντληθεί από τον Φεβρουάριο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δημοσιεύει μηνιαίως τα επίπεδα στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου του ΟΟΣΑ, παρέχοντας τα δεδομένα που απαιτούνται για την παρακολούθηση αυτής της ζήτησης αναπλήρωσης.

