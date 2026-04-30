Οι ΗΠΑ αναζητούν «προθύμους» για να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ πιέζουν για τη δημιουργία ενός διεθνούς συνασπισμού που θα βοηθήσει στην επιστροφή της ναυσιπλοΐας στο Στενά του Ορμούζ, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών εν μέσω φόβων για μακροπρόθεσμες διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό καυσίμων. Δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησε με τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, το ζωτικής σημασίας θαλάσσιο κανάλι παραμένει κλειστό, αποκλείοντας από τις διεθνείς αγορές το 20% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό έχει οδηγήσει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας σε άνοδο και έχει εντείνει τις ανησυχίες για τους κινδύνους μιας οικονομικής ύφεσης.

Με τις συνομιλίες για την επίλυση της σύγκρουσης να έχουν βαλτώσει, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί σήμερα για τα σχέδια μίας νέας σειράς στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν, με την ελπίδα ότι θα ξεκινήσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios. Η είδηση αυτή εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου, με το συμβόλαιο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο Brent να ξεπερνά τα 125 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό και στέλνοντας τις τιμές των καυσίμων σε πολιτικά οδυνηρά επίπεδα παγκοσμίως.

Το Ιράν έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να διαταράσσει την κυκλοφορία μέσω του Πορθμού όσο αυτό απειλείται, κάτι που μπορεί να σημαίνει περισσότερες διαταραχές στην τροφοδοσία με πετρέλαιο. Xθες η Τεχεράνη προειδοποίησε για «άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση» κατά του συνεχιζόμενου αμερικανικού αποκλεισμού πλοίων που συνδέονται με το Ιράν.

Ο Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ η Τεχεράνη λέει ότι οι πυρηνικές της φιλοδοξίες είναι ειρηνικές. «Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια μη πυρηνική συμφωνία. Καλύτερα να συμμορφωθούν σύντομα!», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες, χωρίς να εξηγήσει τι θα συνεπάγεται μια τέτοια συμφωνία. Η ανάρτηση περιείχε μια επεξεργασμένη φωτογραφία του να φοράει σκούρα γυαλιά και να κρατάει ένα πολυβόλο, με τη λεζάντα «Τέλος ο κύριος Καλός Τύπος».

Καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν δημόσιες απειλές, το Πακιστάν, που είναι ο μεσολαβητής, προσπαθούσε να αποφύγει την κλιμάκωση, ενώ οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα σχετικά με μια πιθανή συμφωνία, δήλωσε μια πακιστανική πηγή την Τετάρτη.

Ο Τραμπ εν τω μεταξύ είχε συνομιλίες την Τρίτη με στελέχη εταιρειών πετρελαίου και «συζήτησε τα βήματα που έχει κάνει για την ανακούφιση των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου και τα βήματα που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν για να μειωθεί ο αντίκτυπος στους Αμερικανούς καταναλωτές», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ο πόλεμος έχει κοστίσει στον αμερικανικό στρατό 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου, παρέχοντας την πρώτη επίσημη εκτίμηση του κόστους της σύγκρουσης.

Ο συνασπισμός Maritime Freedom Construct

Σύμφωνα με το τηλεγράφημα του Υπουργείου Εξωτερικών το οποίο επικαλείται το Reuters, oι Ηνωμένες Πολιτείες προσκαλούν άλλες χώρες να συμμετάσχουν σε έναν νέο διεθνή συνασπισμό που θα επιτρέψει στα πλοία να πλοηγηθούν στο Στενό του Ορμούζ. Ο προτεινόμενος συνασπισμός, με την ονομασία «Maritime Freedom Construct», θα ανταλλάσσει πληροφορίες, θα συντονίζει διπλωματικά θέματα και θα βοηθά στην επιβολή κυρώσεων.

Η Γαλλία, η Βρετανία και άλλες χώρες έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες για τη συμβολή τους σε έναν τέτοιο συνασπισμό, αλλά δήλωσαν ότι είναι πρόθυμες να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών, μόνο μετά την παύση των εχθροπραξιών. Το Ιράν θέλει να αναγνωριστεί από τις ΗΠΑ το δικαίωμά του να εμπλουτίζει ουράνιο για αυτό που αποκαλεί ειρηνικούς, πολιτικούς σκοπούς. Διαθέτει απόθεμα περίπου 440 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για διάφορα πυρηνικά όπλα εάν εμπλουτιστεί περαιτέρω.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, δήλωσε ότι ο Τραμπ προσπαθεί να διχάσει τους Ιρανούς και να αναγκάσει το Ιράν να παραδοθεί μέσω του αποκλεισμού. «Η λύση για την αντιμετώπιση της νέας συνωμοσίας του εχθρού είναι μόνο ένα πράγμα: η διατήρηση της ενότητας, η οποία υπήρξε η καταστροφή όλων των συνωμοσιών του εχθρού», δήλωσε ο Καλιμπάφ σε ηχητικό μήνυμα στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Το Ιράν έχει εκτελέσει τουλάχιστον 21 άτομα από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πριν από δύο μήνες και έχει συλλάβει περισσότερους από 4.000 με κατηγορίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, δήλωσε την Τετάρτη ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ.

Σε μια ένδειξη του κόστους που έχει ο πόλεμος στην οικονομία του Ιράν, το νόμισμά του υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο την Τετάρτη. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 65,8% για τον μήνα που έληξε στις 20 Απριλίου, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα.

Η Τεχεράνη έχει σε μεγάλο βαθμό μπλοκάρει όλες τις θαλάσσιες μεταφορές εκτός από τις δικές της μέσω των Στενών του Ορμούζ, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον αποκλεισμό τους αυτόν τον μήνα. Το Ιράν σημειωτέον δεν έχει πλέον έναν ενιαίο, αδιαμφισβήτητο κληρικό διαιτητή στην κορυφή της εξουσίας, αφότου οι επιθέσεις σκότωσαν αρκετές ανώτερες πολιτικές και στρατιωτικές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο διορισμός του τραυματισμένου γιου του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, στη θέση του έχει δώσει περισσότερες εξουσίες στους σκληροπυρηνικούς διοικητές του επίλεκτου Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, λένε Ιρανοί αξιωματούχοι και αναλυτές. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ αντιμετωπίζει εγχώριες πιέσεις για να τερματίσει έναν πόλεμο για τον οποίο έχει δώσει διάφορες εξηγήσεις σε ένα αμερικανικό κοινό που αγωνίζεται με τις αυξανόμενες τιμές της βενζίνης. Η δημοτικότητά του μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο της τρέχουσας θητείας του, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos .

