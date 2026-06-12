Αιχμές Κυρανάκη για Ανδρουλάκη: Τα «δωρεάν» του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι προσφέρει υποσχέσεις για δωρεάν υπηρεσίες που επιβαρύνουν τελικά τους φορολογούμενους.

Υποστήριξε ότι η Αθήνα έχει ήδη από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη και οι φοιτητές απολαμβάνουν έκπτωση 50%.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στήριξε τους νέους με την κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι έως 25 ετών.

Αναφέρθηκε στην αύξηση των ελέγχων κατά της εισιτηριοδιαφυγής και στη διεύρυνση της λειτουργίας του Μετρό με εικοσιτετράωρη λειτουργία τα Σάββατα.

Επεσήμανε ότι τα έσοδα από τα εισιτήρια επενδύονται σε νέους συρμούς, λεωφορεία και αυξήσεις στους εργαζόμενους, ενώ υπενθύμισε προβλήματα από παλαιότερες κυβερνητικές παραγγελίες συρμών χωρίς κλιματισμό. Snapshot powered by AI

«Τα “δωρεάν” του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά», απάντησε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στην πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ο κ. Κυρανάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «κατά πάγια και ιστορική τακτική του, επιχειρεί να χρεώσει σιωπηρά τους φορολογούμενους, κάνοντας εύκολες υποσχέσεις», υποστηρίζοντας πως «δεν υπάρχει τίποτα “δωρεάν” στην πολιτική, απλά η μετακύλιση του κόστους σε κάποιους άλλους».

Αναφερόμενος στα σημερινά δεδομένα των μετακινήσεων, σημείωσε ότι «η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη», ενώ, υπενθύμισε πως «οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο».

Παράλληλα, συνέδεσε την κυβερνητική πολιτική με μέτρα στήριξης των νέων, αναφέροντας ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στήριξε έμπρακτα τους νέους με την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι έως 25 ετών».

Ακόμη υπογράμμισε ότι «πενταπλασιάσαμε τους ελέγχους κατά της εισιτηριοδιαφυγής, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη για τους συνεπείς», ενώ έκανε λόγο και για τη διεύρυνση της λειτουργίας των ΜΜΜ με «το εικοσιτετράωρο Μετρό τα Σάββατα», πρωτοβουλία που –όπως είπε– «αγκαλιάστηκε από τη νέα γενιά».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «τα χρήματα που εισπράττει ο ΟΑΣΑ από τα εισιτήρια επανεπενδύονται σε νέους συρμούς και λεωφορεία, καθώς και σε αυξήσεις για τους εργαζόμενους», ενώ, αναφέρθηκε και σε παλαιότερες υποδομές, λέγοντας ότι «μία από τις σημαντικές επενδύσεις της ΣΤΑΣΥ αφορά στην ανακατασκευή συρμών που παραγγέλθηκαν από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ χωρίς κλιματισμό».

Ολοκληρώνοντας, επανέφερε την αιχμή προς την αντιπολίτευση: «Ωραία η πρόταση για “δωρεάν” του κ. Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό;».

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