Η Βρετανία δημιουργεί κοινή ναυτική δύναμη με εννέα ευρωπαϊκές χώρες, ως «συμπλήρωμα» του ΝΑΤΟ

Η Βρετανία συμφώνησε να δημιουργήσει μια ενιαία ναυτική δύναμη με εννέα ευρωπαϊκές χώρες, ως «συμπλήρωμα» του ΝΑΤΟ, με στόχο την αποτροπή μελλοντικών ρωσικών απειλών από το «ανοιχτό θαλάσσιο σύνορο» στον βορρά, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Βασιλικού Ναυτικού. Ο στρατηγός Σερ Γκουίν Τζένκινς δήλωσε ότι παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, «η Ρωσία παραμένει η σοβαρότερη απειλή για την ασφάλειά μας».

Σε ομιλία του ανέφερε ότι τα 10 μέλη της Κοινής Εκστρατευτικής Δύναμης (JEF) υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα δήλωση προθέσεων για τη δημιουργία μιας «πολυεθνικής ναυτικής δύναμης» που θα λειτουργεί ως «συμπλήρωμα του ΝΑΤΟ».

Η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται σε χαμηλό σημείο, με τις δύο χώρες να διαφωνούν για τα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θέλουν βοήθεια και έχουν επικρίνει τις βρετανικές και γαλλικές συζητήσεις για τη δημιουργία αμυντικών περιπολιών μετά το τέλος του πολέμου, αποκαλώντας τες «ανόητες» .

Η JEF περιλαμβάνει την Ολλανδία,τις πέντε σκανδιναβικές χώρες και τις τρεις χώρες της Βαλτικής, με το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι το μεγαλύτερο στρατιωτικό μέλος. Ο Καναδάς εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να ενταχθεί, καθώς ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ βελτιώνουν την αντίδρασή τους στην αυξανόμενη ρωσική επιθετικότητα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι ρωσικά κατασκοπευτικά υποβρύχια είχαν εντοπιστεί να εμπλέκονται σε αυτό που φαινόταν να είναι μυστική επιτήρηση των υποθαλάσσιων υποδομών γύρω από τη Βρετανία. «Οι ρωσικές εισβολές στα χωρικά μας ύδατα έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά ένα τρίτο τα τελευταία δύο χρόνια», δήλωσε ο αρχηγός του βρετανικού ναυτικού, προσθέτοντας ότι θεωρεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει «ανοιχτά θαλάσσια σύνορα με τη Ρωσία στα βόρεια».

Στόχος της νέας ναυτικής δύναμης, η οποία θα «διοικείται εάν χρειαστεί» από το στρατιωτικό αρχηγείο του Ηνωμένου Βασιλείου στο Νόρθγουντ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, θα είναι η κοινή εκπαίδευση και προετοιμασία. Θα είναι επίσης «σχεδιασμένο να πολεμά άμεσα εάν απαιτηθεί, με πραγματικές δυνατότητες, πραγματικά πολεμικά σχέδια και πραγματική ενσωμάτωση», δήλωσε ο Τζένκινς, αν και το ναυτικό δυσκολεύτηκε να διαθέσει ένα πολεμικό πλοίο στην αρχή του πολέμου στο Ιράν .

Χρειάστηκαν περισσότερες από τρεις εβδομάδες μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο για να αναπτυχθεί το HMS Dragon στην ανατολική Μεσόγειο, και το αντιτορπιλικό αργότερα έπρεπε να δέσει για να διορθώσει προβλήματα στις τουαλέτες και την παροχή νερού. Ο Τζένκινς είπε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή έφερε το ναυτικό στο προσκήνιο. «Ήμασταν αρκετά προετοιμασμένοι; Μπορούμε να πολεμήσουμε σήμερα, και αν ναι, με τι;» είπε, προσθέτοντας ότι η υπηρεσία είχε ένα συνολικό σχέδιο δράσης.

Tο Ηνωμένο Βασίλειο έχει απειλήσει να κατασχέσει δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» που συνδέονται με τη Ρωσία και εξάγουν πετρέλαιο που έχει πληγεί από τις κυρώσεις, δεν το έχει πράξει, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες το έχουν πράξει με επιτυχία. Η Ρωσία έχει δεσμεύσει φρεγάτες για να συνοδεύουν πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις μέσω του στενού του Ντόβερ, αψηφώντας την προειδοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου, την οποία έκανε δημόσια ο Keir Starmer στις 25 Μαρτίου . Έκτοτε, 98 δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις έχουν περάσει από βρετανικά ύδατα.