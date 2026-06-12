Θεσσαλονίκη: Δήμος μήνυσε γυναίκα οδηγό 8 χρόνια μετά τον θάνατό της για απείθεια

Snapshot Μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη κατηγορήθηκε για απείθεια οκτώ χρόνια μετά τον θάνατό της, καθώς ο Δήμος τη μήνυσε για μη παράδοση αδείας οδήγησης και κυκλοφορίας.

Η γυναίκα είχε πεθάνει το 2015 λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, αλλά ο Δήμος εντόπισε παράβαση το 2022 και ζήτησε την αφαίρεση των εγγράφων της.

Η μη παράδοση των εγγράφων οδήγησε σε ποινική δίωξη για απείθεια, παρά το γεγονός ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή και αδύνατο να ανταποκριθεί.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η ποινική δίωξη είναι απαράδεκτη ως μη ασκηθείσα, δικαιώνοντας έτσι τη γυναίκα μετά θάνατον.

Η υπόθεση προκλήθηκε από σειρά λαθών των δημοτικών υπηρεσιών που δεν επιβεβαίωσαν τα στοιχεία της γυναίκας πριν την παραπομπή της σε δίκη. Snapshot powered by AI

Κατηγορούμενη για απείθεια βρέθηκε οκτώ χρόνια μετά το θάνατό της μία γυναίκα οδηγός στη Θεσσαλονίκη καθώς δήμος στη Θεσσαλονίκη τη μήνυσε και ο εισαγγελέας την έστειλε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου που προσκομίστηκε από τη συνήγορο της οικογένειάς της έφτανε για να αποκαλύψει τη μετά θάνατο… περιπέτειά της. Τελικά το δικαστήριο αποφάσισε ως μη ασκηθείσα την ποινική δίωξη που κρίθηκε απαράδεκτη δικαιώνοντάς την έστω και μετά θάνατον.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η γυναίκα έχασε τη ζωή της λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας τον Απρίλιο του 2015 και ενώ ήταν μόλις 48 χρόνων. Έκπληκτοι οι συγγενείς της ενημερώθηκαν ότι στη γυναίκα βεβαιώθηκε παράβαση από τον Δήμο Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο του 2022. Και δεν έφτανε μόνον αυτό. Σχεδόν οκτώ χρόνια μετά τον θάνατό της, οι δημοτικές αρχές ζήτησαν από τη… θανούσα να παραδώσει την άδεια οδήγησης και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, προκειμένου να της αφαιρεθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ.

Το θρίλερ ωστόσο συνεχίστηκε καθώς επειδή παρήλθε πενθήμερο που ασφαλώς τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν κατατέθηκαν, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για απείθεια, ακριβώς επειδή δεν παραδόθηκαν άδεια και δίπλωμα παρά τη σχετική πρόσκληση υπαλλήλου. Στον δήμο, παρ’ ότι εκείνη την περίοδο είχαν συνδεθεί οι υπηρεσίες με τα ΑΦΜ των πολιτών, δεν ελέγχθηκαν τα στοιχεία της γυναίκας που κάποιος αποφάσισε να βαφτίσει παραβάτη οκτώ χρόνια μετά τον θάνατό της. Έτσι ο φάκελος παραδόθηκε στον εισαγγελέα ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της νεκρής, χωρίς να είναι γνωστό εάν προηγήθηκε κλήση για να δώσει εξηγήσεις, στην οποία ήταν αδύνατο να ανταποκριθεί. Πάντως παρ’ ότι η γυναίκα δεν εμφανιζόταν πουθενά να ανταποκρίνεται στις κλήσεις των αρχών, κανείς δεν μπήκε στον κόπο να κάνει επιβεβαίωση των στοιχείων της και έτσι κατέστη μετά θάνατον κατηγορούμενη.

Η υπόθεση εισήχθη τις προηγούμενες ημέρες στο Γ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου η νομική εκπρόσωπος των συγγενών της ζήτησε από το δικαστήριο να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη ως μη ασκηθείσα και όχι να παύσει λόγω θανάτου η δίωξη. Και αυτό επειδή η δίωξη ασκήθηκε μετά θάνατον από μία σειρά λαθών των υπηρεσιών.

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