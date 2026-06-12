Ζηλανδία: Φωτιά στο αεροδρόμιο του Ουέλινγκτον – Ακυρώθηκαν πτήσεις, εκκενώθηκε ο τερματικός σταθμός

Snapshot Εκκενώθηκαν η νοτιοδυτική πτέρυγα και το κεντρικό κτήριο του αεροδρομίου του Ουέλινγκτον λόγω φωτιάς.

Όλες οι πτήσεις της Air New Zealand από και προς το αεροδρόμιο τέθηκαν σε αναστολή και οι επιβάτες δεν μπορούσαν να παραλάβουν τις αποσκευές τους.

Η φωτιά ξεκίνησε πιθανώς από μηχάνημα, ενεργοποιώντας το σύστημα καταιονισμού νερού, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Στο περιστατικό ανταποκρίθηκαν 9 πυροσβεστικά οχήματα και η επιχείρηση αναβαθμίστηκε σε συναγερμό δεύτερου επιπέδου.

Η Air New Zealand προσφέρει δωρεάν αλλαγή κρατήσεων, ενώ άλλες εταιρείες όπως η Jetstar και η Sounds Air επηρεάστηκαν ελαφρώς ή είχαν καθυστερήσεις. Snapshot powered by AI

Σε αναστολή τέθηκαν όλες οι πτήσεις της Air New Zealand από και προς το αεροδρόμιο του Ουέλινγκτον, στη Νέα Ζηλανδία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/06) στον κεντρικό τερματικό σταθμό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, εκατοντάδες επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι, αδυνατώντας να συνεχίσουν το ταξίδι τους ή να παραλάβουν τις αποσκευές τους.

Η διοίκηση του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι εκκενώθηκαν η νοτιοδυτική πτέρυγα και το κεντρικό κτήριο του τερματικού σταθμού, μετά την ενεργοποίηση συναγερμού καπνού. Όπως ενημέρωσε, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ, στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πρώτο σήμα ελήφθη μέσω του αυτόματου συστήματος συναγερμού στις 19:15. Στο συμβάν ανταποκρίθηκαν συνολικά 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ, η επιχείρηση αναβαθμίστηκε σε συναγερμό 2ου επιπέδου.

Αργότερα, εκπρόσωπος της υπηρεσίας ανέφερε ότι η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από μηχάνημα, προκαλώντας παράλληλα την ενεργοποίηση του συστήματος καταιονισμού νερού (sprinklers).

Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί εάν το περιστατικό σημειώθηκε εντός ή εκτός του κτηρίου.

Κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, το προσωπικό εδάφους ενημέρωσε τους επιβάτες ότι δεν θα μπορούσαν να παραλάβουν τις αποσκευές που είχαν ήδη παραδοθεί ή παρέμεναν στα αεροσκάφη, καλώντας τους να επιστρέψουν το Σάββατο. Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και εκνευρισμό.

Αρκετοί επιβάτες που βρίσκονταν στον τερματικό σταθμό, περιέγραψαν σκηνές σύγχυσης, με καπνό να αναδύεται από το κτήριο και έντονη μυρωδιά καμένου. Ορισμένοι έκαναν λόγο για ελλιπή ενημέρωση και καθυστερήσεις στην παροχή οδηγιών, ενώ, άλλοι εκτίμησαν ότι το προσωπικό διαχειρίστηκε αποτελεσματικά την εκκένωση.

Μέχρι αργά το βράδυ, οι περισσότεροι από τους εκκενωμένους επιβάτες είχαν αποχωρήσει από το αεροδρόμιο. Στους ταξιδιώτες που παρέμειναν στον χώρο διανεμήθηκαν κουβέρτες, νερό και τρόφιμα.

Η Air New Zealand ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις προς και από την πρωτεύουσα παραμένουν σε αναστολή μέχρι νεωτέρας, προσφέροντας στους επιβάτες τη δυνατότητα δωρεάν αλλαγής κρατήσεων.

Η εταιρεία Jetstar ανέφερε ότι επηρεάστηκε ελάχιστα από το συμβάν, ενώ, η Sounds Air γνωστοποίησε καθυστερήσεις σε ορισμένα δρομολόγια έως ότου δοθεί το «πράσινο φως» για την πλήρη επαναλειτουργία του αεροδρομίου.