Στενά του Ορμούζ: 913 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα

Το πρόβλημα στην παγκόσμια ναυτιλία από το κλείσιμο των Στενών σε αριθμούς

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Στενά του Ορμούζ: 913 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ

  • Στις 29 Απριλίου, 913 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα στον Κόλπο, μειωμένα κατά 18% από τις 28 Φεβρουαρίου.
  • Περισσότερα από 270 πετρελαιοφόρα και περίπου 20 πλοία μεταφοράς ΥΦΑ ή ΥΦΠ βρίσκονται στον Κόλπο.
  • Από τα 118 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον Κόλπο, 30 είναι ιρανικά, ενώ εταιρείες όπως MSC, Maersk και CMA CGM έχουν πλοία που είτε παραμένουν είτε έχουν κατασχεθεί ή βγει από το στενό.
  • Το 31% των πλοίων κινούνται με απενεργοποιημένο GPS ή εκπέμποντας παραπλανητικά σήματα, αυξημένο από 16% πριν τον πόλεμο.
  • Δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα σε πλοία που εμποδίστηκαν ενεργά από τον αποκλεισμό και σε εκείνα που δεν έχουν πρόθεση να φύγουν.
Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλία καθώς 913 εμπορικά πλοία όλων των κατηγοριών παρέμεναν αποκλεισμένα στα Στενά του Ορμούζ την 29η Απριλίου με βάση στοιχεία της εταιρίας παρακολούθησης της θαλάσσιας κίνησης AXSMarine.

Παρά τον αποκλεισμό, κάποια πλοία κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη διέλευση των Στενών. Ο αριθμός των πλοίων ανερχόταν σε 1.114 το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου, όταν εξαπολύθηκαν οι πρώτοι αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με άλλα λόγια μειώθηκε κατά 18%, σύμφωνα με την καταγραφή αυτή.

Προχθές Τετάρτη το πρωί, πάνω από 270 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια βρίσκονταν στον Κόλπο, όπως και περίπου είκοσι πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) ή υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (ΥΦΠ).

Αυτοί οι αριθμοί δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα σε πλοία που πραγματικά εμποδίστηκαν να βγουν από τον Κόλπο εξαιτίας του de facto αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν και εξαιτίας του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, ενώ διάφορα άλλα πλοία, που εκμεταλλεύεται κυρίως η πετρελαϊκή βιομηχανία, δεν έχουν πρόθεση να φύγουν.

Σύμφωνα με δεδομένα της εταιρείας Kpler, ο αριθμός των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με διάφορα εμπορεύματα (φαρμακευτικά, τρόφιμα, έπιπλα, είδη βιομηχανικής χρήσης, καταναλωτικά αγαθά) που παραμένουν παρόντα στον Κόλπο ανέρχεται σε 118, από τα οποία 30 είναι ιρανικά, από 155 την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Από το σύνολο αυτό, 15 πλέουν με τα χρώματα της μεγαλύτερης ναυτιλιακής εταιρείας στον κόσμο, της ιταλοσουηδικής MSC, που μπόρεσε να βγάλει τέσσερα πλοία της από το στενό, ενώ δύο κατασχέθηκαν από το Ιράν.

Στη Maersk της Δανίας, τη δεύτερη μεγαλύτερη ναυτιλιακή σε διεθνή κλίμακα, ανήκουν έξι πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που παραμένουν στον Κόλπο. Ο αριθμός τους παραμένει αμετάβλητος από την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Στην τρίτη, τη γαλλική CMA CGM, ανήκουν 13. Κατάφερε να βγουν δυο από τα πλοία της.

Στην κινεζική COSCO δεν ανήκουν παρά μόνο δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από αυτά που παραμένουν στον Κόλπο, αφού μπόρεσε να εξασφαλίσει την έξοδο ισάριθμων.

Έξι πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανήκουν στη Hapag Lloyd. Την πρώτη ημέρα του πολέμου, ήταν επτά.

Εξαιτίας του κινδύνου επιθέσεων, το ποσοστό των πλοίων που κινούνται έχοντας απενεργοποιήσει το σήμα GPS τους ή εκπέμποντας παραπλανητικά δεδομένα (με τη μέθοδο «spoofing») έφτασε το 31% την 29η Απριλίου, από το 16% που καταγραφόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

Novibet
