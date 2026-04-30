Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για διαπραγματεύσεις «αν η Ουάσιγκτον αλλάξει στάση»

Με την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας συνομίλησε τόσο ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, όσο και ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για διαπραγματεύσεις «αν η Ουάσιγκτον αλλάξει στάση»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκί, μιλά σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ιρακινό ομόλογό του, Φουάντ Χουσεΐν, στην Τεχεράνη, Ιράν, Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026. 

AP/Vahid Salemi
Το Ιράν είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί «εάν η Ουάσιγκτον αλλάξει τη στάση της»
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στον Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί «εάν η Ουάσιγκτον αλλάξει τη στάση της».

Κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής του επικοινωνίας με την Σανάε Τακαϊτσι, ο Αμπάς Αραγκτσί επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι η ανασφάλεια στην περιοχή προέρχεται από τις ΗΠΑ – κάτι που ο ίδιος αποκαλεί «αμερικανική θαλάσσια πειρατεία» – αναφερόμενος στον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν: «[Ο Αραγκτσί] πρόσθεσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να συνεχίσει στον δρόμο της διπλωματίας αν η Ουάσιγκτον αλλάξει τη συμπεριφορά της.»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μίλησε επίσης σήμερα με την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, επανέλαβε τη θέση ότι η ανασφάλεια στην περιοχή οφείλεται στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ.

