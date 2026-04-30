Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για διαπραγματεύσεις «αν η Ουάσιγκτον αλλάξει στάση»
Με την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας συνομίλησε τόσο ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, όσο και ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στον Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί «εάν η Ουάσιγκτον αλλάξει τη στάση της».
Κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής του επικοινωνίας με την Σανάε Τακαϊτσι, ο Αμπάς Αραγκτσί επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι η ανασφάλεια στην περιοχή προέρχεται από τις ΗΠΑ – κάτι που ο ίδιος αποκαλεί «αμερικανική θαλάσσια πειρατεία» – αναφερόμενος στον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.
Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν: «[Ο Αραγκτσί] πρόσθεσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να συνεχίσει στον δρόμο της διπλωματίας αν η Ουάσιγκτον αλλάξει τη συμπεριφορά της.»
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μίλησε επίσης σήμερα με την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, επανέλαβε τη θέση ότι η ανασφάλεια στην περιοχή οφείλεται στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ.