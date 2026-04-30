Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για διαπραγματεύσεις «αν η Ουάσιγκτον αλλάξει στάση»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκί, μιλά σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ιρακινό ομόλογό του, Φουάντ Χουσεΐν, στην Τεχεράνη, Ιράν, Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026.

Το Ιράν είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί «εάν η Ουάσιγκτον αλλάξει τη στάση της»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στον Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί «εάν η Ουάσιγκτον αλλάξει τη στάση της».

Κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής του επικοινωνίας με την Σανάε Τακαϊτσι, ο Αμπάς Αραγκτσί επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι η ανασφάλεια στην περιοχή προέρχεται από τις ΗΠΑ – κάτι που ο ίδιος αποκαλεί «αμερικανική θαλάσσια πειρατεία» – αναφερόμενος στον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν: «[Ο Αραγκτσί] πρόσθεσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να συνεχίσει στον δρόμο της διπλωματίας αν η Ουάσιγκτον αλλάξει τη συμπεριφορά της.»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μίλησε επίσης σήμερα με την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, επανέλαβε τη θέση ότι η ανασφάλεια στην περιοχή οφείλεται στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ.

