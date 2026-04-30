Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ 25 δισεκατομμύρια δολάρια

Snapshot Το κόστος του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν έχει φτάσει τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με επίσημη εκτίμηση του Πενταγώνου.

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά τα πυρομαχικά, ενώ δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τα έξοδα ανοικοδόμησης των υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε ότι το κόστος είναι δικαιολογημένο για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει αύξηση στις τιμές της βενζίνης και των γεωργικών προϊόντων στις ΗΠΑ, επηρεάζοντας αρνητικά την οικονομική κατάσταση και τις πολιτικές προοπτικές των Ρεπουμπλικάνων.

Η δημοτικότητα της σύγκρουσης μεταξύ των Αμερικανών πολιτών είναι χαμηλή, με μόλις το 34% να την εγκρίνει, ενώ η αντιπαράθεση παραμένει πολιτικά αμφιλεγόμενη εν όψει των εκλογών.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 25 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε χθες ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου, παρέχοντας την πρώτη επίσημη εκτίμηση για το κόστος που έχει ο στρατός για τη σύγκρουση.

Μόλις έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη μάχη για να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρατικοί βρίσκονται ψηλά στις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης, καθώς προσπαθούν να συνδέσουν τον αντιδημοφιλή πόλεμο στο Ιράν με την κρίση προσιτότητας.

Ο Τζουλς Χερστ, ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα του ελεγκτή, δήλωσε στους νομοθέτες της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων προοριζόταν για πυρομαχικά. Ο Χερστ δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι περιελάμβανε αυτή η εκτίμηση κόστους και αν έλαβε υπόψη το προβλεπόμενο κόστος ανοικοδόμησης και επισκευής των υποδομών των βάσεων στη Μέση Ανατολή που υπέστησαν ζημιές στη σύγκρουση.

Ο βουλευτής Άνταμ Σμιθ, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, απάντησε στον Χερστ: «Χαίρομαι που απαντήσατε σε αυτήν την ερώτηση. Επειδή ζητάμε εδώ και πολύ καιρό και κανείς δεν μας έχει δώσει τον αριθμό». Το κόστος των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων ισούται με ολόκληρο τον προϋπολογισμό της NASA για φέτος.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς το Πεντάγωνο κατέληξε στο ποσό των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεδομένου ότι μια πηγή είχε δηλώσει στο Reuters τον περασμένο μήνα ότι η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι οι πρώτες έξι ημέρες του πολέμου κόστισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Τι θα πληρώνατε για να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνική βόμβα;»

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε στους νομοθέτες ότι το κόστος ήταν δικαιολογημένο δεδομένου του στόχου των ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. «Τι θα πληρώνατε για να διασφαλίσετε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνική βόμβα; Τι θα πληρώνατε;» ρώτησε ο Χέγσεθ.

Ο Χέγκσεθ προσπάθησε να υπερασπιστεί τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι δεν ήταν τέλμα και επιτιθέμενος στους Δημοκρατικούς νομοθέτες ως «αδύναμους» επειδή επέκριναν την αντιδημοφιλή σύγκρουση. «Το αποκαλείτε τέλμα, παραδίδοντας προπαγάνδα στους εχθρούς μας; Ντροπή σας για αυτή τη δήλωση», είπε ο Χέγκσεθ ενώ επέκρινε τους «απερίσκεπτους, άστοχους και ηττοπαθείς» Δημοκρατικούς του Κογκρέσου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και οι δύο πλευρές διατηρούν επί του παρόντος μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός. Το Πεντάγωνο έχει στείλει δεκάδες χιλιάδες πρόσθετες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας μεταξύ άλλων τρία αεροπλανοφόρα στην περιοχή.

Δεκατρείς Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη σύγκρουση και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί.

Λίγα ζητήματα έχουν μεγαλύτερη απήχηση στους Αμερικανούς ψηφοφόρους από τις αυξήσεις των τιμών, και η τελευταία πληθωριστική άνοδος ανησυχεί τους Ρεπουμπλικάνους για τις προοπτικές του κόμματός τους πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, οι οποίες θα καθορίσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και ενδεχομένως της Γερουσίας.

Οι διακοπές στις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου από την έναρξη του πολέμου έχουν προκαλέσει εκρηκτική αύξηση στις τιμές της βενζίνης και των γεωργικών προϊόντων στις ΗΠΑ, όπως τα λιπάσματα, πέρα ​​από τη μακρά λίστα άλλων υψηλών τιμών καταναλωτή. Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ την Τρίτη αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτων.

Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει πληγεί σοβαρά από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν. Μόλις το 34% των Αμερικανών εγκρίνει τη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν, από 36% στα μέσα Απριλίου και 38% στα μέσα Μαρτίου, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

