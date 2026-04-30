Πεντάγωνο: Ενημερώνει τον Τραμπ για τις στρατιωτικές επιλογές στο Ιράν – Αρχίζει ξανά ο πόλεμος;

Παρών στην ενημέρωση θα είναι και ο επικεφαλής του του Γενικού Επιτελείου

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Πεντάγωνο: Ενημερώνει τον Τραμπ για τις στρατιωτικές επιλογές στο Ιράν – Αρχίζει ξανά ο πόλεμος;

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Πιτ Χέγκσεθ και τον Ντάν Κέιν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο. 6 Απριλίου 2026

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ενημερωθεί από τον διοικητή της CENTCOM για νέα στρατιωτικά σχέδια στο Ιράν.
  • Η CENTCOM έχει καταρτίσει σχέδιο για σύντομες αλλά ισχυρές επιθέσεις σε υποδομές του Ιράν με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
  • Συζητούνται επίσης επιλογές όπως η κατάληψη τμημάτων των Στενών του Ορμούζ και επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.
  • Ο Τραμπ προτιμά τον ναυτικό αποκλεισμό ως κύριο μέσο πίεσης, αλλά εξετάζει στρατιωτική δράση αν το Ιράν δεν υποχωρήσει.
  • Υπάρχουν ανησυχίες για πιθανή στρατιωτική αντίδραση του Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή λόγω του αποκλεισμού.
Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί σήμερα Πέμπτη για τα νέα στρατιωτικά σχέδια στο Ιράν από τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, όπως αναφέρουν στην ιστοσελίδα Axios δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, αναμένεται επίσης να παραστεί στην ενημέρωση της Πέμπτης, σύμφωνα με τις πηγές.

Την τελευταία φορά που ο επικεφαλής της CENTCOM ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο για τις στρατιωτικές επιλογές του σε σχέση με το Ιράν δύο ημέρες μετά, στις 26 Φεβρουαρίου, ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης.
Μια πηγή κοντά στον Τραμπ ανέφερε στο Axios ότι η εν λόγω ενημέρωση συνέβαλε στην απόφαση του Τραμπ να κηρύξει πόλεμο.

Η ενημέρωση υποδηλώνει ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, είτε για να προσπαθήσει να ξεμπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις είτε για να δώσει το τελικό χτύπημα πριν ολοκληρωθεί ο πόλεμος.

Η CENTCOM έχει καταρτίσει ένα σχέδιο για μια «σύντομες αλλά ισχυρές» επιθέσεις εναντίον του Ιράν — που πιθανότατα θα περιλαμβάνει στόχους υποδομών — με την ελπίδα να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Ο αποκλεισμός το κύριο μέσο πίεσης

Η ελπίδα είναι ότι το Ιράν θα επιστρέψει τότε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία στο πυρηνικό ζήτημα. Ένα άλλο σχέδιο που αναμένεται να συζητηθεί με τον Τραμπ επικεντρώνεται στην κατάληψη τμήματος των Στενών του Ορμούζ προκειμένου να ξεκινήσει να χρησιμοποιείται και πάλι από την παγκόσμια ναυτιλία. Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει χερσαίες δυνάμεις, ανέφερε μια πηγή.

Μια άλλη επιλογή που έχει συζητηθεί στο παρελθόν και ενδέχεται να τεθεί στο τραπέζι κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης είναι μια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την εξασφάλιση των αποθεμάτων του Ιράν σε εμπλουτισμένο ουράνιο.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη στο Axios ότι θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν «κάπως πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς».

Δύο πηγές ανέφεραν στο Axios ότι ο Τραμπ θεωρεί επί του παρόντος τον αποκλεισμό ως το κύριο μέσο πίεσης που διαθέτει, αλλά θα εξετάσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης αν το Ιράν εξακολουθήσει να μην υποχωρεί.

Στρατιωτικοί των ΗΠΑ που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση στρατηγικής και σχεδίων, εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο το Ιράν να προβεί σε στρατιωτική δράση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ως αντίποινα για τον αποκλεισμό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Κλείνει η πλατφόρμα - Τελευταία ευκαιρία για τους δικαιούχους

09:13ΣΕΙΣΜΟΙ

Ανησυχία για σεισμό: Τα Ρίχτερ της Σκιάθου, η συσσωρευμένη ενέργεια στο Αιγαίο και οι προβλέψεις

09:07ΚΟΣΜΟΣ

«Προς τα πού είναι η φωλιά μου;» -Ένα θαλασσοπούλι κέρδισε το βραβείο «People’s Choice» στον διαγωνισμό Nikon Comedy Wildlife Awards

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστο το Λεκανοπέδιο - Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Πεντάγωνο: Ενημερώνει τον Τραμπ για τις στρατιωτικές επιλογές στο Ιράν – Αρχίζει ξανά ο πόλεμος;

09:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάστιγα το στεγαστικό στην Ελλάδα – Στα ύψη τα ενοίκια

08:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό: Να βάλει βάσεις πρόκρισης στο ΣΕΦ

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία δημιουργεί κοινή ναυτική δύναμη με εννέα ευρωπαϊκές χώρες, ως «συμπλήρωμα» του ΝΑΤΟ

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στοιχηματίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα γονατίσει το Ιράν – Τι κρύβεται πίσω από τη στρατηγική των ΗΠΑ

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 30.000 λουλούδια σε πλατείες και παρτέρια – Φυτεύτηκαν 23.150 δένδρα

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Newsbomb: Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα - Κάθε αριθμός και μια ζωή

08:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ κατά Γεωργιάδη: «Προσπαθεί να παρουσιάσει τη μετακίνηση της γιατρού ως το "αντίτιμο" που πρέπει να πληρώσει γιατί υπηρετεί το αγροτικό της σε νοσοκομείο της Αττικής»

08:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες εντόπισαν βακτήρια ηλικίας 40.000 ετών σε τούνελ - Έξι μήνες μετά επανεργοποιήθηκαν

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Αυτοκτονία ο θάνατος του 44χρονου - Ποιοι και γιατί παραποίησαν τον χώρο - Πέντε συλλήψεις

08:07ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Playoffs: Ζωντανοί οι Πίστονς με 45άρα του Κάνινγκχαμ – Προβάδισμα για τους Καβαλίερς

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Άνδρας οπλισμένος με σφυρί τραυμάτισε πέντε ανθρώπους

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ιστορία του καθηγητή-ντελιβερά που σόκαρε τον Τσίπρα στην Κρήτη

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ 25 δισεκατομμύρια δολάρια - Ο προϋπολογισμός της NASA για φετος

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έως 1.000 ίπποι και ακόμα πιο σπορ προσέγγιση για τις καινούργιες Alfa Romeo Giulia και Stelvio

07:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ασπίδα» Μητσοτάκη στο επιτελικό κράτος και άνοιγμα στους βουλευτές της ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:39ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσοπρίονα, σάκοι και φτυάρια: Πώς ο ράπερ D4vd σκότωσε και διαμέλισε την ανήλικη σύντροφό του

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Στα 125 δολάρια το βαρέλι, ρεκόρ από το 2022 - Το δημοσίευμα που έβαλε φωτιά στις αγορές

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της - Ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Αυτοκτονία ο θάνατος του 44χρονου - Ποιοι και γιατί παραποίησαν τον χώρο - Πέντε συλλήψεις

08:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ κατά Γεωργιάδη: «Προσπαθεί να παρουσιάσει τη μετακίνηση της γιατρού ως το "αντίτιμο" που πρέπει να πληρώσει γιατί υπηρετεί το αγροτικό της σε νοσοκομείο της Αττικής»

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Ving Rhames: Κατέρρευσε σε εστιατόριο ο γνωστός ηθοποιός - Τα νεότερα για την υγεία του

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι τα έκανε «γυαλιά-καρφιά» στη ΔΥΠΑ Βέροιας – Δυσανασχέτησε που δεν πληρώθηκε τέλος του μήνα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Conrad Athens The Ilisian: Αυτό είναι το «νέο Hilton» που άνοιξε ξανά τις πύλες του στους επισκέπτες

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ιστορία του καθηγητή-ντελιβερά που σόκαρε τον Τσίπρα στην Κρήτη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Με πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια ξεκινάει η επέλαση της κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δημιουργεί νέες ταξιαρχίες κομάντο σε Θράκη και Μικρά Ασία απέναντι από τα ελληνικά σύνορα - Έμφαση στον υβριδικό πόλεμο και λεονταρισμοί από αναλυτές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα απολογείται ο 89χρονος πιστολέρο: «Ήθελα να το κάνω τον χειμώνα, αλλά είχα δουλειές»

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Newsbomb: Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα - Κάθε αριθμός και μια ζωή

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έδωσε στίγμα ο Τσίπρας για το νέο κόμμα: Όνομα με «πυξίδα» και μήνυμα με Καζαντζάκη

10:40WHAT THE FACT

Μπορείς να τυφλωθείς ενώ κάνεις ντους - Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα λάθος

22:50ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα έβαλε στη θέση της την Τουρκία για τα Στενά των Δαρδανελίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ