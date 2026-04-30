Πεντάγωνο: Ενημερώνει τον Τραμπ για τις στρατιωτικές επιλογές στο Ιράν – Αρχίζει ξανά ο πόλεμος;

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Πιτ Χέγκσεθ και τον Ντάν Κέιν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο. 6 Απριλίου 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί σήμερα Πέμπτη για τα νέα στρατιωτικά σχέδια στο Ιράν από τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, όπως αναφέρουν στην ιστοσελίδα Axios δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.



Ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, αναμένεται επίσης να παραστεί στην ενημέρωση της Πέμπτης, σύμφωνα με τις πηγές.

Την τελευταία φορά που ο επικεφαλής της CENTCOM ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο για τις στρατιωτικές επιλογές του σε σχέση με το Ιράν δύο ημέρες μετά, στις 26 Φεβρουαρίου, ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης.

Μια πηγή κοντά στον Τραμπ ανέφερε στο Axios ότι η εν λόγω ενημέρωση συνέβαλε στην απόφαση του Τραμπ να κηρύξει πόλεμο.

Η ενημέρωση υποδηλώνει ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, είτε για να προσπαθήσει να ξεμπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις είτε για να δώσει το τελικό χτύπημα πριν ολοκληρωθεί ο πόλεμος.

Η CENTCOM έχει καταρτίσει ένα σχέδιο για μια «σύντομες αλλά ισχυρές» επιθέσεις εναντίον του Ιράν — που πιθανότατα θα περιλαμβάνει στόχους υποδομών — με την ελπίδα να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Ο αποκλεισμός το κύριο μέσο πίεσης

Η ελπίδα είναι ότι το Ιράν θα επιστρέψει τότε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία στο πυρηνικό ζήτημα. Ένα άλλο σχέδιο που αναμένεται να συζητηθεί με τον Τραμπ επικεντρώνεται στην κατάληψη τμήματος των Στενών του Ορμούζ προκειμένου να ξεκινήσει να χρησιμοποιείται και πάλι από την παγκόσμια ναυτιλία. Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει χερσαίες δυνάμεις, ανέφερε μια πηγή.

Μια άλλη επιλογή που έχει συζητηθεί στο παρελθόν και ενδέχεται να τεθεί στο τραπέζι κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης είναι μια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την εξασφάλιση των αποθεμάτων του Ιράν σε εμπλουτισμένο ουράνιο.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη στο Axios ότι θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν «κάπως πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς».

Δύο πηγές ανέφεραν στο Axios ότι ο Τραμπ θεωρεί επί του παρόντος τον αποκλεισμό ως το κύριο μέσο πίεσης που διαθέτει, αλλά θα εξετάσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης αν το Ιράν εξακολουθήσει να μην υποχωρεί.

Στρατιωτικοί των ΗΠΑ που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση στρατηγικής και σχεδίων, εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο το Ιράν να προβεί σε στρατιωτική δράση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ως αντίποινα για τον αποκλεισμό.

