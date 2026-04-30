Axios: Ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα στον Λίβανο

«Όταν εξουδετερώνεται το Ιράν, αυτομάτως εξουδετερώνεται η Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ παρότρυνε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να πραγματοποιεί μόνο «χειρουργικά» πλήγματα στον Λίβανο, αποφεύγοντας την καταστροφή κτιρίων.
  • Ο Τραμπ τόνισε ότι η καταστροφή κτιρίων βλάπτει την εικόνα του Ισραήλ.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η εξουδετέρωση του Ιράν οδηγεί αυτομάτως στην εξουδετέρωση της Χεζμπολάχ.
  • Ο Τραμπ εξέφρασε θετική άποψη για τον Λίβανο και την ηγεσία του, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η χώρα μπορεί να ανακάμψει.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios την Τετάρτη πως παρότρυνε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα στον Λίβανο και να αποφύγει την πλήρη επανέναρξη του πολέμου εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

«Είπα στον Νετανιάχου πως πρέπει να το κάνει πιο χειρουργικά. Να μην κατεδαφίζει κτήρια. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι πολύ φρικτό και βλάπτει την εικόνα του Ισραήλ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη πως του «αρέσει» ο Λίβανος και η ηγεσία του και θεωρεί πως η χώρα μπορεί να «επιστρέψει».

«Το Ιράν κατέστρεψε τον Λίβανο. Ο αντιπρόσωπός του (σ.σ. η Χεζμπολάχ) κατέστρεψε τον Λίβανο. Όταν εξουδετερώνεται το Ιράν, αυτομάτως εξουδετερώνεται η Χεζμπολάχ», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

