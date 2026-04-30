Τραμπ: Εξετάζεται η «πιθανή μείωση» των στρατευμάτων των ΗΠΑ στη Γερμανία

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζεται η μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία.

Η εξέταση της μείωσης των στρατευμάτων συνδέεται με την κόντρα μεταξύ Τραμπ και Φρίντριχ Μερτς.

Η διαμάχη προκλήθηκε από αιχμηρά σχόλια του Γερμανού καγκελάριου για τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Η απόφαση για τη μείωση των στρατευμάτων αναμένεται να ληφθεί πολύ σύντομα. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Τετάρτη ότι εξετάζεται η «μείωση» της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο έδαφος της Γερμανίας, μετά τις αντεγκλήσεις του προέδρου των ΗΠΑ με τον Φρίντριχ Μερτς, εξαιτίας αιχμηρών σχολίων του Γερμανού καγκελάριου όσον αφορά τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν.

«Οι ΗΠΑ μελετούν και εξετάζουν την πιθανότητα μείωσης των στρατιωτικών στη Γερμανία και θα ληφθεί πολύ σύντομα απόφαση», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.