Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα κυκλοφορήσουν σύντομα αρχεία UFO

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στους δημοσιογράφους κατά τη συνάντησή του με τους αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA —από αριστερά προς τα δεξιά— τον Βίκτορ Γκλόβερ, την Κριστίνα Κοχ, τον Ριντ Γουίσμαν και τον Τζέρεμι Χάνσεν στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, στην Ουάσιγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα δημοσιεύσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τα UFO στο εγγύς μέλλον.

Οι δηλώσεις έγιναν ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο το πλήρωμα της αποστολής Artemis II στον Λευκό Οίκο, τον Victor Glover, τον Reid Wiseman, την Christina Koch και τον Καναδό Jeremy Hansen.

«Νομίζω ότι θα κυκλοφορήσουμε όσα περισσότερα μπορούμε στο εγγύς μέλλον», είπε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας «θα κυκλοφορήσουμε πολλά πράγματα... που δεν έχουμε».

REPORTER: “Do you have an update on the UFO files?”



PRESIDENT TRUMP: “I think we're going to be releasing as much as we can in the near future…I've interviewed people my first term primarily, but I interviewed some pilots, very solid people, and they said they saw things that… pic.twitter.com/CNKvIhgvH7 — Fox News (@FoxNews) April 29, 2026

Στις 17 Απριλίου, ο Τραμπ είπε ότι η ανασκόπηση του υλικού που σχετίζεται με τα UFO από την κυβέρνησή του αποκάλυψε μια σειρά από «ενδιαφέροντα» έγγραφα, προσθέτοντας ότι μια αρχική δόση αρχείων αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Τον Φεβρουάριο, έδωσε εντολή στις υπηρεσίες των ΗΠΑ να αρχίσουν να δημοσιεύουν κυβερνητικά αρχεία για UFO, άγνωστα εναέρια φαινόμενα και πιθανή εξωγήινη ζωή, επικαλούμενος το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον για το θέμα.

Η πτήση Artemis II, που ταξίδεψε συνολικά 1.117.515 χιλιόμετρα σε δύο τροχιές της Γης και μια κορυφαία σεληνιακή πτήση περίπου πάνω από 6.400 χιλιόμετρα από την επιφάνειά της, ήταν η πρώτη δοκιμαστική πτήση με πλήρωμα σε μια σειρά αποστολών Artemis που στοχεύουν στην επιστροφή αστροναυτών στη σεληνιακή επιφάνεια από το 2028.

Υπάρχει μια «καλή πιθανότητα» ότι μια σεληνιακή προσγείωση θα συμβεί ενώ είναι ακόμα στο προεδρικό αξίωμα, απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε.

«Θέλω να πω, δεν μας αρέσει να λέμε σίγουρα γιατί τότε θα πεις «Ω, αποτύχαμε, αποτύχαμε»», πρόσθεσε.

