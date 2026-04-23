Artemis II: Πώς μοιάζει η Γη από απόσταση 54.500 χιλιομέτρων - Νέο εντυπωσιακό βίντεο

Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο που αποτυπώνουν τη Γη από μια απόσταση 54.500 χιλιομέτρων από την αποστολή Artemis II έδωσε στη δημοσιότητα η NASA με αφορμή την Ημέρα της Γης στις 22 Απριλίου.

Στο υλικό που δημοσιοποιήθηκε ξεχωρίζει βίντεο της αστροναύτη Christina Koch, το οποίο έχει καταγράψει με το iPhone της από το παράθυρο του διαστημικού σκάφους Orion κατά τη δεύτερη ημέρα της αποστολής της.

Earthshine.



Artemis II astronaut Christina Koch captured this video of Earth outside the windows of the Orion spacecraft during the second flight day of the mission. Orion was roughly 33,800 miles (54,500 km) away from Earth when @Astro_Christina took this video. pic.twitter.com/1YBxVj4hi9 — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 22, 2026

Η αποστολή, στην οποία συμμετείχαν επίσης οι Reid Wiseman, Victor Glover και Jeremy Hansen, αποτέλεσε την πρώτη επανδρωμένη πτήση στο διάστημα μετά το 1972. Το πλήρωμα εκτοξεύθηκε την 1η Απριλίου από το Kennedy Space Center, πραγματοποίησε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και επέστρεψε με επιτυχή προσθαλάσσωση ανοιχτά της Καλιφόρνιας στις 10 Απριλίου.

«Αναπολούμε τις ξεχωριστές εικόνες του πλανήτη μας που κατέγραψε το πλήρωμα της αποστολής Artemis II κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τη Σελήνη. Καθώς πετούσαν γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, το πλήρωμα βρισκόταν σε απόσταση 252.756 μιλίων από τη Γη στο πιο απομακρυσμένο σημείο του ταξιδιού — σπάζοντας το ρεκόρ που είχε καταρρίψει η αποστολή Apollo 13 το 1970» αναφέρει σε ανάρτησή της η Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Our oasis in space ??



Seeing Earth from this unique perspective reminds us how special our home planet is. Download the 2026 Earth Day poster for a daily dose of inspiration: https://t.co/4Ptd53EoFY pic.twitter.com/hUJB5oVGFg — NASA Earth (@NASAEarth) April 22, 2026

Με την ανάρτηση να καταλήγει: «Όσο μακριά κι αν φτάσουμε, θα θυμόμαστε πάντα από πού προήλθαμε». Μπροστά στο μαύρο του διαστήματος, το λαμπερό μπλε και λευκό της Γης μοιάζει με... χαμόγελο, όπως αναφέρει η NASA.

