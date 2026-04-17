Συγκλονιστική περιγραφή: Πώς βίωσαν οι αστροναύτες του Artemis II την «έντονη» επανείσοδο

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II της NASA – οι αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, καθώς και ο αστροναύτης της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας (CSA) Jeremy Hansen – μιλούν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026, στο Χιούστον

Snapshot Η επανείσοδος στην ατμόσφαιρα της Γης ήταν δέκα φορές πιο έντονη από την εκτόξευση πυραύλου, με τη δημιουργία φυσαλίδας πλάσματος που προκάλεσε διακοπή επικοινωνιών διάρκειας 6 λεπτών.

Η κάψουλα Ωρίων αντιμετώπισε θερμοκρασίες έως 2.700 βαθμούς Κελσίου κατά την επανείσοδο, προκαλώντας έντονη φωτιά που έκανε σχεδόν αδύνατο το να κοιτάξει κάποιος έξω από το παράθυρο.

Ο πιλότος Βίκτορ Γκλόβερ διατήρησε ψυχραιμία και σταθερό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της επανεισόδου, παρά την επιτάχυνση 4 G και την απώλεια επικοινωνίας με το Κέντρο Ελέγχου Αποστολής.

Το πλήρωμα εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την ανθεκτικότητα της κάψουλας που τους κράτησε ζωντανούς και μοιράστηκε μια συγκινητική στιγμή με την πρόταση να δοθεί το όνομα της αείμνηστης συζύγου του διοικητή σε κρατήρα του φεγγαριού.

Ο διοικητής Ριντ Βάισμαν τόνισε τη σημασία της αποστολής για την προσωπική του ζωή και την εμπειρία της πτήσης με τους φίλους του γύρω από το φεγγάρι.

Την πρώτη του συνέντευξη παραχώρησε το πλήρωμα της αποστολής Artemis II αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τα όσα έζησαν στο ταξίδι τους στο φεγγάρι.

Οι αστροναύτες, σε συνέντευξη τύπου στη NASA, μίλησαν για τη στιγμή της επιστροφής τους στην ατμόσφαιρα της γης και την προσθαλάσσωση.

«Αυτό που ίσως δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι η επανείσοδος στην ατμόσφαιρα είναι μια εμπειρία τουλάχιστον δέκα φορές πιο έντονη από οποιαδήποτε εκτόξευση πυραύλου», δήλωσε η Κριστίνα Κοχ, μέλος του πληρώματος.

"We launched as friends, and we came back as best friends."



Artemis II commander Reid Wiseman takes a moment to thank the world before today's crew news conference at @NASA_Johnson. pic.twitter.com/5Oi6FxjKBE — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 16, 2026

«Είναι το πιο εκπληκτικό μέρος, το μεγάλο φινάλε κάθε διαστημικής πτήσης. Η επιστροφή σε έναν πλανήτη δεν είναι αστείο. Δεν είναι σαν να προσγειώνεις αεροπλάνο», είπε.

Η τριβή και η συμπίεση της ατμόσφαιρας της Γης κατά την πτώση του Ωρίωνα δημιούργησαν μια φυσαλίδα πλάσματος που κάλυψε το διαστημικό σκάφος, εμποδίζοντας την είσοδο ή την έξοδο ραδιοσημάτων και προκαλώντας διακοπή επικοινωνιών διάρκειας 6 λεπτών κατά τη διάρκεια της επανεισόδου.

Η κάψουλα αντιμετώπισε επίσης θερμοκρασίες που έφτασαν τους 5.000 βαθμούς Φαρενάιτ (2.700 βαθμοί Κελσίου) .

«Όταν έρχεται αυτό το πλάσμα, είναι κάτι που δεν μπορείς να φανταστείς», είπε η Κοχ, περιγράφοντας τη στιγμή που κοίταξε έξω από το παράθυρο και είδε τη λάμψη του. «Η φωτιά μέσα στην οποία βρισκόμασταν έγινε τόσο έντονη που σχεδόν δεν μπορούσες καν να την κοιτάξεις.»

Είπε ότι καθώς έπεφταν μέσα από την ατμόσφαιρα υπήρχε ένα «βουητό» που δεν ήταν κάτι που θα μπορούσαν ποτέ να εξασκήσουν στη Γη.

Ο Ριντ Βάισμαν, ο οποίος υπηρέτησε ως διοικητής του Artemis II, προσπάθησε να καθησυχάσει το πλήρωμα, λέγοντάς τους: «Όλα είναι ομαλά», ή λειτουργούν κανονικά, όπως θυμήθηκε.

«Σκέφτηκα: "Δεν έχει ιδέα αν αυτό είναι απλώς μια τυπική διατύπωση, αλλά χαίρομαι που το είπε, γιατί νιώθω καλύτερα τώρα"», είπε.

Ο Βάισμαν επαίνεσε τον πιλότο της αποστολής, Βίκτορ Γκλόβερ, για την ψυχραιμία του κατά την επανείσοδο.

«Θέλω να σας πω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά εξαιρετικός», είπε ο Βάισμαν.

«Βρισκόμασταν υπό επιτάχυνση 4 G για περίπου 13 λεπτά, και καθ’ όλη τη διάρκεια διατηρούσε έναν σταθερό ρυθμό ως προς το υψόμετρο και την ταχύτητα, χωρίς να χάσει ούτε στιγμή τον ρυθμό του. Ήταν η πιο εντυπωσιακή επιχειρησιακή εμπειρία που έχω ζήσει, παρακολουθώντας τον να περνάει από την επανείσοδο».

Από την πλευρά του, ο Γκλόβερ είπε ότι η ζέστη ήταν «κυριολεκτικά και μεταφορικά έντονη», αλλά περιέγραψε πόσο ζωτικής σημασίας ήταν να διατηρηθεί αυτός ο ρυθμός.

«Σε αυτό το μπλακ άουτ, όχι μόνο χάνουμε την ικανότητα επικοινωνίας, χάνουμε την ικανότητα του Ελέγχου Αποστολής να δίνει εντολή στο όχημα», είπε.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής επικοινωνίας, δεν χάνουμε μόνο τη δυνατότητα να επικοινωνούμε, αλλά και τη δυνατότητα του Κέντρου Ελέγχου της Αποστολής να δίνει εντολές στο όχημα», είπε.

«Έτσι, αν κάτι πήγαινε στραβά, ένας από τους λόγους για τους οποίους ο ρυθμός ήταν τόσο σημαντικός είναι ότι γνωρίζουμε πότε πρέπει να γίνουν τα πράγματα, και αν δεν γίνουν αυτόματα, πρέπει να παρέμβουμε και να βεβαιωθούμε ότι το κάλυμμα του εμπρόσθιου θαλάμου θα αποσπαστεί από τον αλεξίπτωτο-οδηγό και ότι θα ανοίξουν ο πιλοτικός και οι κύριοι τροχοί. Έτσι, έπρεπε απλώς να είμαστε σε ετοιμότητα».

Ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την κάψουλα Ωρίων όταν την είδε μετά την επιτυχημένη αποστολή.

«Απλώς είχα, όπως, αυτό το τεράστιο αίσθημα ευγνωμοσύνης για αυτό το πλοίο, γιατί πέρασε πολλά και κράτησε τέσσερις ανθρώπους ζωντανούς», είπε.

"We don't always do great things ... but our default is to be good and to be good to one another."



Artemis II astronaut Jeremy Hansen said that the positive global reaction to the mission has given him "more hope" for the future of humanity. https://t.co/f8y2323Vwx pic.twitter.com/uiNSBxu0vz — ABC News (@ABC) April 16, 2026

Το πλήρωμα αναλογίστηκε επίσης μια συναισθηματική στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού που καταγράφηκε στη ζωντανή ροή της NASA, για την πρόταση να δοθεί το όνομα της αείμνηστης συζύγου του Βάισμαν, Κάρολ σε έναν από τους κρατήρες του φεγγαριού.

«Είναι το αποκορύφωμα ολόκληρης της ζωής μου να μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο σε αυτό το πλήρωμα, να τιμήσω μια γυναίκα που ήταν τόσο καταπληκτική και τη μητέρα των δύο κορών μου», είπε ο Βάισμαν.

«Είναι χαραγμένο στο μυαλό μου για πάντα», συνέχισε ο διοικητής. «Ξέρω ότι για τις δύο κόρες μου, που έπρεπε να δουν τον μπαμπά τους να πετάγεται γύρω από το φεγγάρι με τρεις από τους καλύτερους φίλους του, αυτό ήταν ένα δώρο που δεν μπορεί ποτέ να ξεπληρωθεί».

