Explainer: Η αποστολή Artemis II ήταν ένας θρίαμβος - Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τη NASA

Από τον Ψυχρό Πόλεμο στο νέο όραμα

Δημήτρης Δρίζος

NASA
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η αποστολή Artemis II της NASA ολοκληρώθηκε με επιτυχία, στέλνοντας τέσσερις αστροναύτες σε τροχιά γύρω από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και επιστρέφοντάς τους με ασφάλεια στη Γη.
  • Η NASA στοχεύει στη δημιουργία μόνιμης παρουσίας στη Σελήνη με επανδρωμένες αποστολές κάθε χρόνο από το 2028 και την ανάπτυξη βάσης στην επιφάνεια του φεγγαριού.
  • Η ανάπτυξη νέων σκαφών προσελήνωσης καθυστερεί, ενώ η μεταφορά και αποθήκευση καυσίμων στο Διάστημα αποτελεί σημαντική τεχνική πρόκληση.
  • Η Κίνα αναπτύσσει δικό της πρόγραμμα για αποστολή αστροναυτών στη Σελήνη γύρω στο 2030, με απλούστερη προσέγγιση που μπορεί να της δώσει πλεονέκτημα.
  • Οι αποστολές στον Άρη θεωρούνται ιδιαίτερα απαιτητικές και αναμένονται μετά τη δεκαετία του 2040 λόγω τεχνικών και φυσικών προκλήσεων.
Snapshot powered by AI

Η αποστολή Artemis II της NASA ολοκληρώθηκε με επιτυχία, στέλνοντας τέσσερις αστροναύτες σε τροχιά γύρω από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και επιστρέφοντάς τους με ασφάλεια στη Γη. Το διαστημικό σκάφος της αποστολής λειτούργησε υποδειγματικά, ενώ οι εικόνες που κατέγραψαν οι αστροναύτες ενθουσίασαν μια νέα γενιά, επαναφέροντας δυναμικά το ενδιαφέρον για τα ταξίδια στο Διάστημα.

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: τα παιδιά που σήμερα μαγεύονται από αυτές τις αποστολές θα μπορέσουν άραγε να ζήσουν και να εργαστούν στη Σελήνη μέσα στη διάρκεια της ζωής τους; Ίσως ακόμη και να ταξιδέψουν στον Άρη, όπως υπόσχεται το πρόγραμμα Artemis;

Η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη. Η πτήση γύρω από τη Σελήνη, όσο εντυπωσιακή κι αν είναι, αποτελεί μόνο ένα πρώτο βήμα. Οι πραγματικές δυσκολίες βρίσκονται μπροστά.

Όταν ο Νιλ Άρμστρονγκ και ο Μπαζ Όλντριν έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι που πάτησαν στη Σελήνη τον Ιούλιο του 1969, πολλοί πίστεψαν ότι η ανθρωπότητα θα συνέχιζε γρήγορα προς μόνιμη παρουσία στο Διάστημα. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη.

Το πρόγραμμα Apollo δεν δημιουργήθηκε από καθαρή επιθυμία εξερεύνησης, αλλά ως εργαλείο του Ψυχρού Πολέμου, για να αποδείξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την υπεροχή τους απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Μόλις ο στόχος επιτεύχθηκε, το ενδιαφέρον του κοινού μειώθηκε και οι επόμενες αποστολές ακυρώθηκαν.

Σήμερα, η NASA δηλώνει ότι επιδιώκει κάτι διαφορετικό. Ο στόχος είναι η επιστροφή στη Σελήνη όχι απλώς για μια συμβολική αποστολή, αλλά για τη δημιουργία μόνιμης παρουσίας. Στα σχέδια περιλαμβάνεται μία επανδρωμένη αποστολή κάθε χρόνο από το 2028 και η σταδιακή δημιουργία μιας βάσης στην επιφάνεια του φεγγαριού.

Η ιδέα μιας «σεληνιακής οικονομίας» δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως επιστημονική φαντασία. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι με τον χρόνο θα αναπτυχθεί δραστηριότητα στη Σελήνη, αν και η διαδικασία θα είναι αργή και απαιτητική.

Το κρίσιμο εμπόδιο της προσελήνωσης

Για να επιστρέψει ο άνθρωπος στη Σελήνη, απαιτείται ένα νέο σκάφος προσελήνωσης. Η NASA έχει αναθέσει την ανάπτυξή του σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες όμως βρίσκονται ήδη πίσω από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Τα νέα σκάφη διαφέρουν ριζικά από εκείνα της εποχής του Apollo. Δεν θα μεταφέρουν απλώς δύο αστροναύτες για μια σύντομη αποστολή, αλλά θα πρέπει να κουβαλούν εξοπλισμό, οχήματα και τα πρώτα στοιχεία μιας μελλοντικής βάσης.

Αυτό σημαίνει τεράστιες ανάγκες σε καύσιμα. Η λύση που εξετάζεται είναι η δημιουργία ενός αποθηκευτικού σταθμού καυσίμων σε τροχιά γύρω από τη Γη, ο οποίος θα ανεφοδιάζεται μέσω πολλαπλών εκτοξεύσεων.

Η ιδέα αυτή, αν και λογική σε θεωρητικό επίπεδο, είναι εξαιρετικά δύσκολη στην υλοποίηση. Η διατήρηση και μεταφορά υπέρψυχρων καυσίμων στο Διάστημα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες τεχνικές προκλήσεις.

Οι επόμενες αποστολές αναμένεται να δοκιμάσουν κρίσιμα στάδια, όπως η σύνδεση των διαστημικών σκαφών σε τροχιά. Ωστόσο, πολλοί ειδικοί θεωρούν τα χρονοδιαγράμματα ιδιαίτερα αισιόδοξα.

Η νέα διαστημική κούρσα

Η επιμονή των ΗΠΑ να επιστρέψουν στη Σελήνη μέχρι το 2028 δεν είναι μόνο επιστημονική, αλλά και πολιτική επιλογή. Την ίδια στιγμή, η Κίνα αναπτύσσει το δικό της πρόγραμμα με στόχο να στείλει αστροναύτες στη Σελήνη γύρω στο 2030.

Σε αντίθεση με την αμερικανική προσέγγιση, το κινεζικό σχέδιο θεωρείται απλούστερο, γεγονός που ενδέχεται να του δώσει πλεονέκτημα σε επίπεδο αξιοπιστίας.

Αν οι καθυστερήσεις συνεχιστούν, δεν αποκλείεται η επόμενη «πρώτη» προσελήνωση να μην ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Άρης, ένας πολύ πιο δύσκολος στόχος

Πέρα από τη Σελήνη, ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι ο Άρης. Παρότι υπάρχουν φιλόδοξες δηλώσεις για αποστολές μέσα στην επόμενη δεκαετία, οι περισσότεροι επιστήμονες εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί πριν από τη δεκαετία του 2040.

Το ταξίδι προς τον Άρη διαρκεί πολλούς μήνες, με τους αστροναύτες εκτεθειμένους σε επικίνδυνη ακτινοβολία και χωρίς δυνατότητα άμεσης επιστροφής. Επιπλέον, η προσεδάφιση και η εκ νέου εκτόξευση από τον πλανήτη αποτελούν τεχνικά προβλήματα τεράστιας πολυπλοκότητας.

Ένα νέο κεφάλαιο για την ανθρωπότητα

Παρά τις δυσκολίες, η επιτυχία της Artemis II σηματοδοτεί την επιστροφή της ανθρωπότητας σε μια φιλόδοξη πορεία εξερεύνησης. Η συνεργασία κρατικών οργανισμών και ιδιωτικών εταιρειών δημιουργεί νέα δεδομένα και ενισχύει την αίσθηση ότι μια νέα εποχή ξεκινά.

Ακόμη κι αν τα χρονοδιαγράμματα μετατεθούν, η κατεύθυνση φαίνεται ξεκάθαρη. Το Διάστημα επιστρέφει στο επίκεντρο.

Και ίσως, τελικά, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία δεν είναι το πότε θα φτάσουμε ξανά στη Σελήνη ή στον Άρη, αλλά το πώς αυτές οι αποστολές αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τον ίδιο μας τον πλανήτη.

Σχόλια
