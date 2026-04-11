Artemis 2: Ολοκληρώθηκε το ταξίδι - Επέστρεψαν στην Γη οι αστροναύτες

Στις 3.07 ώρα Ελλάδας προσθαλασσώθηκαν οι αστροναύτες που πήραν μέρος στην αποστολή Artemis 2.

Και οι τέσσερις είναι καλά στην υγεία τους, ενώ σύμφωνα με την NASA η προσθαλάσσωση ήταν απολύτως επιτυχημένη.

01 05 02 05 03 05 04 05 05 05

Μετά την προσθαλάσσωση, ο κυβερνήτης της αποστολής Artemis II, Reid Wiseman, έδωσε θετική αναφορά για την κατάσταση του πληρώματος μέσα στο Orion.

«Τι ταξίδι! Είμαστε σταθεροί. Και οι τέσσερις αστροναύτες είναι καλά», είπε ο Wiseman, υποδηλώνοντας ότι και οι τέσσερις αστροναύτες είναι σε καλή κατάσταση.

Οι τέσσερις ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άλλον στην ιστορία της ανθρωπότητας, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε καταρρίψει προηγουμένως το «Απόλλων 13» το 1970.

