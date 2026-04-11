Artemis 2: Δείτε ζωντανά την επιστροφή των αστροναυτών στην Γη

Το ταξίδι των δέκα ημερών για τους τέσσερις αστροναύτες φτάνει στο τέλος του, με το σκάφος Orion να κατευθύνεται προς τον τελικό του προορισμό. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η προσθαλάσσωση θα πραγματοποιηθεί τρεις ώρες μετά τα μεσάνυχτα, σε σημείο κοντά στο Σαν Ντιέγκο. Η NASA έχει οργανώσει ζωντανή μετάδοση για την επιστροφή της αποστολής Artemis 2, η οποία κατάφερε να καταγράψει μοναδικές εικόνες και να πραγματοποιήσει πρωτοποριακές παρατηρήσεις στη Σελήνη.

Η πρόκληση της επανεισόδου στην ατμόσφαιρα

Οι δοκιμές των συστημάτων που έγιναν κατά τη διάρκεια της πτήσης κρίνονται ζωτικής σημασίας για τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές που θα πατήσουν στο έδαφος του φεγγαριού. Κι όμως, η φάση της επανεισόδου παραμένει η πλέον κρίσιμη στιγμή, αφού το Orion θα χτυπήσει τη γήινη ατμόσφαιρα με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 40.000 χλμ/ώρα. Την ίδια ώρα, η εξωτερική επιφάνεια του σκάφους θα κληθεί να αντέξει θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 2.760°C, βασιζόμενη αποκλειστικά σε ένα σύστημα θερμικής προστασίας.

Η ανησυχία για τη θερμική ασπίδα

Η ασφάλεια των αστροναυτών βρίσκεται στο επίκεντρο, ειδικά μετά τα προβλήματα που είχαν εντοπιστεί στην προηγούμενη, μη επανδρωμένη αποστολή. Συγκεκριμένα, κάποιες ρωγμές στη θερμική ασπίδα του Artemis 1 είχαν εγείρει ερωτήματα για την αντοχή του υλικού. Η NASA διαβεβαιώνει πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα, παρόλο που δεν υπάρχει εναλλακτική λύση αν το σύστημα αστοχήσει. Πρόκειται για ένα στοίχημα υψηλού ρίσκου που θα καθορίσει την πορεία της ανθρωπότητας πίσω στη Σελήνη.

