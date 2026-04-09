Artemis II: Νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες της Γης και του φεγγαριού από το διάστημα

Η NASA δημοσίευσε νέες εντυπωσιακές εικόνες του πλανήτη μας και του φεγγαριού όπως φαίνεται από το διάστημα από απόσταση εκατοντάδων χιλιάδων χιλιομέτρων, οι οποίες τραβήχτηκαν από την αποστολή Artemis II στις 6 Απριλίου κατά την διάρκεια του ταξιδιού της γύρω από την Σελήνη.

Οι φωτογραφίες αυτές αποτυπώνουν αξιοθέατα που κανένας άνθρωπος δεν είχε καταφέρει να θαυμάσει εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, μετά το τέλος των αποστολών Apollo το 1972. Ο ενθουσιασμός για τη μοναδική θέα του πλανήτη μας ήταν σαφής από τις αντιδράσεις των αστροναυτών καθώς κοίταζαν έξω από τα παράθυρα της κάψουλας του «Orion».

Δείτε φωτογραφίες της NASA:

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II είχε τη σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσει και μια ηλιακή έκλειψη από το διάστημα.

Η NASA δημοσίευσε ένα βίντεο με εικόνες που τραβήχτηκαν από τις κάμερες που βρίσκονται πάνω στην κάψουλα του «Orion» καθ’ όλη τη διάρκεια της έκλειψης, δείχνοντας τον Ήλιο να εξαφανίζεται πίσω από τη Σελήνη, αποκαλύπτοντας ένα λαμπερό «φωτοστέφανο».

The Artemis II crew had the rare chance to see a solar eclipse from space. ??☀️



This video stitches together views from Orion's solar array wing cameras throughout the eclipse, showing the Sun as it disappears behind the Moon, revealing a glowing halo around the lunar disk. pic.twitter.com/d3Z64hVbef — NASA (@NASA) April 9, 2026

