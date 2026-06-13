Ρόδος: Στο εδώλιο Σουηδός που κατηγορείται ότι βίασε 17χρονη τουρίστριας

Snapshot Κατηγορούμενος Σουηδός υπήκοος αντιμεπίζει δίωξη για βιασμό 17χρονης Γαλλίδας στη Ρόδο τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στη Δανία μέσω ευρωπαϊκού εντάλματος και εκδόθηκε στην Ελλάδα, όπου κρατείται προσωρινά.

Η ιατροδικαστική έκθεση δεν επιβεβαιώνει ούτε αποκλείει τη σεξουαλική επαφή, ενώ η κατάθεση της καταγγέλλουσας θεωρείται συνεπής από ψυχολογική αξιολόγηση.

Η δίκη έχει οριστεί για τις 5 Οκτωβρίου 2026 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου. Snapshot powered by AI

Ενώπιον της Δικαιοσύνης αναμένεται να βρεθεί Σουηδός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται ότι τον Σεπτέμβριο του 2022 βίασε 17χρονη Γαλλίδα τουρίστρια σε νυχτερινό κέντρο της Ρόδου. Η υπόθεση, που είχε παραμείνει σε εκκρεμότητα λόγω της φυγής του κατηγορούμενου στο εξωτερικό, οδηγήθηκε τελικά στις δικαστικές αίθουσες, με τη δίκη να έχει προσδιοριστεί για τις 5 Οκτωβρίου 2026.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Δανία κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος και εκδόθηκε στην Ελλάδα, όπου και παραμένει προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με τη dimokratiki, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νυχτερινής διασκέδασης, όταν οι δύο νέοι ήρθαν σε επαφή μέσα στο κατάστημα. Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι οδηγήθηκε παρά τη θέλησή της σε απομονωμένο χώρο, όπου και τελέστηκε η πράξη, ενώ ο κατηγορούμενος κάνει λόγο για απολύτως συναινετική επαφή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται γενετική ταυτοποίηση και πραγματογνωμοσύνες, ενώ η ιατροδικαστική έκθεση δεν καταγράφει ευρήματα που να επιβεβαιώνουν ή να αποκλείουν τη συνουσία. Η ψυχολογική αξιολόγηση της καταγγέλλουσας αναφέρει ότι η κατάθεσή της κρίθηκε συνεπής και χωρίς ενδείξεις υπερβολής.

Η υπόθεση προχώρησε δικαστικά μετά την παραβίαση περιοριστικού όρου εγγυοδοσίας και την αποχώρηση του κατηγορούμενου από τη χώρα, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Μετά τη σύλληψή του στη Δανία και τη δικαστική διαδικασία έκδοσης, παραδόθηκε στις ελληνικές αρχές και κρατείται ενόψει της δίκης.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου τον Οκτώβριο του 2026.