Ρόδος: Άγριος καβγάς ζευγαριού - Βγήκαν μαχαίρια μέσα στο σπίτι

Επεισόδιο με μαχαίρι ανάμεσα σε δύο συντρόφους οδήγησε το ζευγάρι στο εδώλιο

Ρόδος: Άγριος καβγάς ζευγαριού - Βγήκαν μαχαίρια μέσα στο σπίτι
Pixabay
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η εκδίκαση της υπόθεσης μετατέθηκε για τις 25 Οκτωβρίου 2027 μετά από αίτημα αναβολής.
  • Το επεισόδιο, που συνέβη στις 28 Νοεμβρίου 2024, ξεκίνησε με έντονο διαπληκτισμό και κατέληξε σε χρήση μαχαιριού εντός της κοινής κατοικίας του ζευγαριού.
  • Ο σύντροφος κατηγορείται για απόπειρα σωματικής βλάβης, ενώ η γυναίκα φέρεται κατηγορούμενη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και οπλοχρησία.
  • Και οι δύο εμπλεκόμενοι έχουν διπλή ιδιότητα, καθώς είναι ταυτόχρονα κατηγορούμενοι και παθόντες στο ίδιο επεισόδιο.
  • Τα τραύματα από το μαχαίρι αφορούν κυρίως το αριστερό χέρι του παθόντος και η χρήση του μαχαιριού χαρακτηρίζεται κρίσιμη για τον νομικό χαρακτηρισμό της πράξης.
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Ένα επεισόδιο που ξεκίνησε μέσα στην κοινή τους κατοικία ως έντονος διαπληκτισμός και κατέληξε σε χρήση μαχαιριού, οδήγησε ένα ζευγάρι από τη Ρόδο αντιμέτωπο με τη Δικαιοσύνη, με την εκδίκαση της υπόθεσης να μετατίθεται για τις 25 Οκτωβρίου 2027. Στο εδώλιο κάθονται και οι δύο σύντροφοι, καθώς ο καθένας εμφανίζεται ταυτόχρονα ως κατηγορούμενος και ως παθών για διαφορετικές πτυχές του ίδιου περιστατικού.

Το συμβάν τοποθετείται χρονικά στις 28 Νοεμβρίου 2024, στην κοινή τους οικία. Σύμφωνα με την «Δημοκρατική», ο σύντροφος φέρεται αρχικά να αποπειράθηκε να προκαλέσει σωματική βλάβη στη γυναίκα, αρπάζοντάς την από το χέρι και ασκώντας πίεση. Η πράξη δεν ολοκληρώθηκε, καθώς εκείνη αντέδρασε και τον απώθησε, με αποτέλεσμα να του αποδίδεται απόπειρα και όχι τετελεσμένο αδίκημα.

Στη συνέχεια, η ένταση κλιμακώθηκε, με τη σύντροφο να φέρεται να αρπάζει μαχαίρι από τον νεροχύτη της κουζίνας και να το χρησιμοποιεί εναντίον του, προκαλώντας του τραυματισμούς. Σε βάρος της αποδίδονται βαρύτερες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος μέλους της οικογένειας, αλλά και οπλοχρησία, καθώς το μαχαίρι κουζίνας αντιμετωπίζεται ως όπλο βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Ιδιαίτερο στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί το γεγονός ότι οι δύο εμπλεκόμενοι εμφανίζονται με διπλή ιδιότητα, καθώς ο καθένας φέρεται ταυτόχρονα ως κατηγορούμενος για μέρος των πράξεων και ως παθών για το υπόλοιπο επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», τα τραύματα που αποδίδονται στη χρήση του μαχαιριού εντοπίζονται κυρίως στο αριστερό χέρι του παθόντος. Καταγράφονται δύο επιφανειακά τραύματα τομής, μήκους 2 και 0,8 εκατοστών στη ραχιαία επιφάνεια του αντίχειρα της αριστερής άκρας χείρας, καθώς και ένα ακόμη επιφανειακό τραύμα ενός εκατοστού κοντά στη βάση του αντίχειρα. Παράλληλα, αναφέρονται και δύο επιφανειακές αμυχές στην περιοχή του αριστερού ζυγωματικού.

Καθοριστικό για τον νομικό χαρακτηρισμό της πράξης είναι το μέσο που χρησιμοποιήθηκε, καθώς όπως σημειώνεται, ο τρόπος τέλεσης και το αντικείμενο θα μπορούσαν δυνητικά να προκαλέσουν βαρύτερη σωματική βλάβη ή ακόμη και κίνδυνο για τη ζωή, ανεξάρτητα από τη τελική έκταση των τραυμάτων.

Η υπόθεση δεν εκδικάστηκε τελικά, με το δικαστήριο να δίνει αναβολή και να ορίζει νέα ημερομηνία εκδίκασης για τις 25 Οκτωβρίου 2027, οπότε αναμένεται να εξεταστούν αναλυτικά οι δύο αντικρουόμενες εκδοχές.

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