Η καλύτερη δωρεάν διαφήμιση που έγινε ποτέ - Η Nutella «πέταξε» με το Artemis II κι έγινε viral

Η καλύτερη διαφήμιση που θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ ο ceo της Nutella, Λάπο Τσιβιλέτι έγινε χωρίς να δαπανήσει ούτε cent, καθώς ανέλαβε τη δουλειά το πλήρωμα του Artemis II.

Ένα βαζάκι Nutella έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας καθώς αιωρούνταν κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης του Artemis II. Η στιγμή που έγινε viral έλαβε χώρα λίγα λεπτά πριν το πλήρωμα καταρρίψει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχουν διανύσει οι άνθρωποι από τη Γη από το 1970.

Η εταιρεία έσπευσε να αξιοποιήσει στο έπακρο την μοναδική ευκαιρία που της δόθηκε δημοσιεύοντας ένα γραφικό στο Instagram που έγραφε «Τώρα απολαμβάνεται και στο διάστημα», γράφοντας στη λεζάντα της εικόνας «Χιούστον, έχουμε Nutella στο διάστημα».

Το πλήρωμα έχει πρόσβαση σε 189 είδη μενού μεταξύ των οποίων κοκτέιλ γαρίδας, ψητό μοσχαρίσιο στήθος, μπρόκολο ογκρατέν, κις λαχανικών, κους κους με ξηρούς καρπούς, σαλάτα μάνγκο, πικάντικα φασολάκια και μακαρόνια με τυρί.

Ανάμεσα στις πολυτέλειες είναι ένας θερμαντήρας φαγητού σε μέγεθος χαρτοφύλακα για να κάνει την ώρα του γεύματος λίγο πιο άνετη, καθώς και γλυκές λιχουδιές όπως κέικ, πουτίγκα, μπισκότα, σοκολάτα και αμύγδαλα με επικάλυψη καραμέλας.

Εκτός από νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, οι αστροναύτες μπορούν να πίνουν χυμούς φρούτων, καφέ, τσάι, smoothies και ροφήματα σοκολάτας για πρωινό.

Αλλά υπάρχει ένας μεγάλος περιορισμός. Τίποτα που μπορεί να θρυμματιστεί δεν υπάρχει στο μενού, καθώς τα ψίχουλα είναι κάτι που απαγορεύεται στο διάστημα. Όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος Apollo, όταν οι αστροναύτες προσπάθησαν να φάνε σάντουιτς στο διάστημα, τα ψίχουλα από το ψωμί μπορούν να πετάξουν ελλείψει βαρύτητας και να καταλήξουν στα μάτια ή τους πνεύμονες των αστροναυτών και να κολλήσουν μέσα στον εξοπλισμό, προκαλώντας ζημιές. Έτσι, το πλήρωμα θα αρκεστεί σε τορτίγιες και πίτες από σιτάρι.